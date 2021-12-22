Мисс мира 2021 все-таки состоится! Организаторы назвали новую дату

Конкурс "Мисс мира-2021" был отменен, но уже в марте мы узнаем победительницу состязания красоток! Украину на конкурсе представляет Александра Яремчук

Конкурс "Мисс мира 2021" состоится 16 марта 2022 года в Пуэрто-Рико / Фото: instagram.com/missworld

Конкурс "Мисс мира 2021", который был перенесен из-за того, что многие конкурсантки заболели COVID-19, состоится 16 марта 2022 года, сообщают на официальной странице конкурса в Instagram.

Мероприятие, транслируемое по всему миру, пройдет в Пуэрто-Рико, где и должен был состоятся финал с 16 на 17 декабря этого года.

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Участницы со всего мира сразятся 16 марта за желанную корону в Puerto Rico Coliseum Jose Miguel Agrelot.

Мы так рады, что остаемся в Пуэрто-Рико, чтобы короновать новую Мисс мира! Мы были поражены поддержкой людей здесь! Обратный отсчет и окончательное планирование началось. Мы любим Пуэрто-Рико, – сказала Джулия Морли, президент компании Miss World Ltd.

Мисс мира состоится 16 марта 2022 года в Пуэрто-Рико / Фото: facebook.com/missukraineofficial

Подробности финального шоу "Мисс мира" будут объявлены в ближайшее время. Билеты, которые были приобретены на мероприятие 16 декабря, которое было отложено из-за пандемии COVID-19 на острове, оплачиваются до перенесенной даты.

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Кто представит Украину?

На конкурсе Украину будет представлять Александра Яремчук, которая стала "Мисс Украина 2021". Отметим, что путь украинской красавицы в Пуэрто-Рико был непростым.

Александра Яремчук представит Украину на "Мисс мира 2021" / Фото: пресс-служба

До недавнего времени участие "Мисс Украины-2021" в международном конкурсе было под вопросом из-за проблем с получением американской визы, необходимой из-за того, что островное государство является зависимой от США территорией со статусом "неинкорпорированной организованной территории". Но, к счастью, проблему удалось решить, и Саша отправилась в Пуэрто-Рико.