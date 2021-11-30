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Бывший вернулся? Ивлеева засветила в сторис Элджея (фото)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"
30 ноября, 17:03
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Блогерша спровоцировала слухи о воссоединении с бывшим мужем одним единственным снимком. Или же они правда снова вместе?
Настя Ивлеева спровоцировала слухи о воссоединении с Элджеем
Настя Ивлеева спровоцировала слухи о воссоединении с Элджеем / Фото: instagram.com/_agentgirl_

Настя Ивлеева и Элджей расстались еще весной этого года, но объявили об этом в конце лета. В октябре СМИ писали о том, что супруги делят совместно нажитое имущество, а после оказалось, что двухэтажный дом, площадью 364 квадрата с гаражом на пять автомобилей и четырьмя гектарами земли, и элитные авто Lamborghini Aventador, Chevrolet Camaro и Mercedes-Benz G-класса достались Насте.

Теперь же поклонники Ивлеевой и Элджея в растерянности: блогерша опубликовала фото своего "экса" у себя в Instastories и ни как это не объяснила. Вернулся ли рэпер к Насте? Это дружеская встреча? Ответов фаны пока что не получили.

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Ивлеева опубликовала фото Элджея у себя в сторис / Скриншот: instagram.com/stories/_agentgirl_

Кстати Настя Ивлеева после расставания с любимым рассказывала, что они остались в хороших отношениях, девушка все еще любит Элджея, ведь их так много всего связывает.

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Что известно о романе Ивлеевой и Элджея

Настя Ивлеева и Элджей (он же Алексей Узенюк) были вместе три года. Они познакомились в 2018-м и в том же году официально подтвердили свой роман.

Настя Ивлеева и Элджей
Настя Ивлеева и Элджей / Фото: instagram.com/_agentgirl_

Что касается причины расставания знаменитостей, по словам Насти Ивлеевой, "это тянулось давно". И она, и Элджей еще весной заметили, что между ними что-то не так, говорили об этом, но попытки спасти отношения не увенчались успехом.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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