Злата Огневич выгнала одного из участников "Холостячки" в самом начале третьего выпуска

Участники проекта могут покидать шоу не только на церемонии роз. В самом начале выпуска Злата Огневич неожиданно попрощалась с одним из мужчин. Но он стал не единственным, кто уехал домой

Кто покинул проект в третьем выпуске "Холостячки" / Фото: СТБ, instagram.com/zlata.ognevich, скриншот

Холостячка может отправить мужчину домой в любой момент – после неудавшегося разговора, неприятного момента на свидании или некорректного поступка по отношению к ней или другим участникам.

В самом начале выпуска Злата отправилась на свидание с каскадером Павлом Богдой. Их рандеву прошло на площадке со специальным снаряжением – Злата могла почувствовать себя дублером Лары Крофт, летая в воздухе на тросах. Далее они с Павлом отправились на ужин и пообщались.

У меня не было серьезных отношений. Я пришел на проект проверить, готов ли я к ним. Если ты дашь мне шанс разобраться в себе, я буду тебе благодарен. Ты тот человек, с которым я хотел бы попробовать, – сказал Павел.

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Скриншот: кадр из проекта

Это заявление смутило Злату. Оказалось, что у пары совсем разные планы – если Павел только пытается понять, чего он хочет в отношениях, то Злата точно знает – она хочет создать семью и быть счастливой в браке.

Павел покинул проект в начале выпуска.

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Вторым покинул проект Илья Закорецкий. Злата Огневич призналась, что они скорее друзья – певица не видит романтических отношений с этим мужчиной.

Глядя на тебя, мне хочется улыбнуться. Но я буду честной: это улыбка дружбы, – сказала Холостячка.

Фото: СТБ

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