Звезды
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❓ Отставка Разумкова 🤘 Слуги в Трускавце ⚡ Газовый скандал с Венгрией 🚨 Задержание Саакашвили

Netflix в Украине

Бритни обнажилась

Insta-развод

Губин умирает

Скандал с Мисс

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Шоу

Злата Огневич выгнала одного из участников "Холостячки" в самом начале третьего выпуска

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды"
1 октября, 23:55
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Участники проекта могут покидать шоу не только на церемонии роз. В самом начале выпуска Злата Огневич неожиданно попрощалась с одним из мужчин. Но он стал не единственным, кто уехал домой
Кто покинул проект в третьем выпуске "Холостячки"
Кто покинул проект в третьем выпуске "Холостячки" / Фото: СТБ, instagram.com/zlata.ognevich, скриншот

Холостячка может отправить мужчину домой в любой момент – после неудавшегося разговора, неприятного момента на свидании или некорректного поступка по отношению к ней или другим участникам.

В самом начале выпуска Злата отправилась на свидание с каскадером Павлом Богдой. Их рандеву прошло на площадке со специальным снаряжением – Злата могла почувствовать себя дублером Лары Крофт, летая в воздухе на тросах. Далее они с Павлом отправились на ужин и пообщались.

У меня не было серьезных отношений. Я пришел на проект проверить, готов ли я к ним. Если ты дашь мне шанс разобраться в себе, я буду тебе благодарен. Ты тот человек, с которым я хотел бы попробовать, – сказал Павел.

Реклама

Скриншот: кадр из проекта

Это заявление смутило Злату. Оказалось, что у пары совсем разные планы – если Павел только пытается понять, чего он хочет в отношениях, то Злата точно знает – она хочет создать семью и быть счастливой в браке.

Павел покинул проект в начале выпуска.

Реклама

Вторым покинул проект Илья Закорецкий. Злата Огневич призналась, что они скорее друзья – певица не видит романтических отношений с этим мужчиной.

Глядя на тебя, мне хочется улыбнуться. Но я буду честной: это улыбка дружбы, – сказала Холостячка.

Фото: СТБ

Еще новости по теме:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды"

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Брэд Питт для фильма «Вавилон»
Ближайшие события

Неделя моды в Париже

27 сентября - 5 октября

Мисс Украина

21 октября

Gotham Awards-2021

29 ноября
Холостячки для Илона Маска
TOП- 5 украинских невест
Тина Кароль, 36 лет
Тина Кароль, 36 лет
Злата Огневич, 35 лет
Злата Огневич, 35 лет
Леся Никитюк, 33 года
Леся Никитюк, 33 года
Анна Ризатдинова, 28 лет
Анна Ризатдинова, 28 лет
Дарья Белодед, 20 лет
Дарья Белодед, 20 лет
1/2
Опрос
Все обсуждают
Украинцы массово скупают билеты на концерт Måneskin в Киеве
Сколько стоит билет сейчас!?
Опрос
Ожидаемая премьера
В прокат вышел "Титан" – победитель "Канн-2021"
Что нужно знать о фильме
Сольник звезды
Джамала
21 октября / 19:00
5 концертов октября
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять