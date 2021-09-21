Холостячка-2: пять участников второго сезона, которые очень похожи на героев первого

Героев фильмов, сериалов и шоу всегда сравнивают с их предшественниками. Недавно ведущий шоу "Холостячка" Григорий Решетник поделился, чем Злата Огневич похожа на героиню первого сезона – Ксению Мишину.
А после премьеры первого эпизода "Холостячки-2" зрители принялись сравнивать участников проекта, ведь многие герои нового сезона напомнили им уже полюбившихся персонажей прошлого.
Не исключено, что такая же ситуация возникнет и на гипрешоу "Маска", второй сезон которого скоро выйдет на телеканале "Украина". Маски героев – одна ярче другой, недавно создатели проекта показали всем самую модную маску нового сезона.
Кто по версии поклонников "Холостячки" похож на участников прошлого сезона - читайте в материале "Сегодня".
Роман Свечкоренко и Александр Эллерт
Психолога-блогера Романа Свечкоренко в соцсетях активно начали сравнивать с победителем первого сезона Александром Эллертом.
Некоторым зрителям показалось, что Роман похож на Александра не только внешне, но по поведению. Фанаты "Холостячки" уверены, что этот участник дойдет до финала.
- "Почему никто не пишет, что психолог Рома так похож на Эллерта? Красавчик".
- "Да! Я весь выпуск говорила моей подруге, что Рома – это копия Саши Эллерта".
- "Тоже заметила. Причем кроме внешности, еще и поведением".
- "Свечкоренко очень понравился. На Эллерта похож".
Посмотрим, как будет себя вести Роман далее. Пока что он показал себя более скромным и стеснительным, нежели Александр, который подшучивал над всеми на первой вечеринке с Ксенией Мишиной.
Кстати, еще одно совпадение – и у Свечкоренко, и у Эллерта есть дочки.
Илья Закорецкий и Илья Рыбальченко
Этих участников тоже активно начали сравнивать в соцсетях. Мало того, что их обоих зовут Илья, мужчины чем-то похожи внешне и имеют склонность к поэзии и творчеству.
Все же помнят песню Илья Рыбальченко: "Здравствуй, Ксюша!"? Похоже, что у зрителей теперь новый любимчик-поэт – Илья Закорецкий. На первой встрече он прочитал трогательный и немного забавный стих, который написал по дороге на первую вечеринку.
В соцсетях уже пошутили, что у каждой "Холостячки" должен быть "свой Илюша".
- "Она мне Илью из предыдущей "Холостячки" напомнил, когда стихи начал читать".
- "А Илья Илюху напоминает. И стихи такие же по-доброму милые".
- "Да нет! Совсем не типаж Златы, похож на Рыбальченко".
Винченцо Дулепа и Евгений Ковтуненко
Между Винченцо и Евгением зрители тоже нашли нечто общее. Чаще всего их сравнивают благодаря широкой улыбке – что у первого, что у второго.
Есть еще одно совпадение: и у Винченцо, и у Евгения есть свои рестораны.
Андрей Задворный и Андрей Шатырко
Этих героев, как и Илюш, зовут одинаково и внешне тоже есть некое сходство. А еще Андрей Задворный забавно вел себя на первой вечеринке и попадал в неловкие ситуации. Он повеселил зрителей, как и Шатырко!
- "Он мне чем-то напоминает Андрея Шатырко".
- "Шатырко № 2".
- "По типажу похож на Шатырко, такой же нервно-активный".
Влад Ясько и Игорь Бабко
И еще одно совпадение! И Влад и Игорь – самые молодые участники "Холостячки". Когда Игорь пришел на проект, ему было всего 23 года. Владу – 25 лет.
Оба молодых человека – к своим годам добились успеха в бизнесе. У Игоря есть агентство, которое занимается разработкой веб-сайтов, а у Влада – курс по Instagram-маркетингу и диджитал-агентство.
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