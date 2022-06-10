Ну с*ка же! Коля Серга "похоронил" Регину Тодоренко после ее циничного поступка

Коля Серга прошелся по Регине Тодоренко из-за ее позиции / Фото: instagram.com/reginatodorenko, Скриншот из видео

Регина Тодоренко окончательно разочаровала Колю Сергу своей реакцией на новость о смерти бывшего бойфренда в Буче. В апреле музыкант рассказал в соцсети, что его друга Алика, который когда-то встречался с телеведущей, оккупанты застрелили, когда он вышел из подвала.

В интервью программе "Зірковий шлях" Серга отметил, что узнав о смерти Алика, ему стало больно. Артист поделился, что у него очень много воспоминаний о друге, у которого осталась жена и маленькая дочь.

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Как вспомнил музыкант, Регина расспрашивала его о погибшем. Но вместо сострадания, она лишь обвинила Сергу...в хайпе! Тодоренко опубликовала переписку с артистом и заявила, что Коля ее игнорирует. Он в свою очередь показал скриншот полной переписки с ведущей.

Сергея и Тодоренко были соведущими "Орла и Решки" / Фото: Скриншот из видео

Регина выкладывает нашу с ней переписку – моих сообщений нет, только ее. Она пишет: "вот человек пиарится на мне". Я выложил скриншот переписки у себя, написал: "ребят, посмотрите, как оно было". А все равно это будоражат и я понимаю, что, ну с*ка же! С*ка! Ну, как так можно? Одно дело если ты была бы просто человеком, который бы

эмигрировал в Россию и остался там жить, когда ты не имеешь влияния на аудиторию. Но ты селебрити, на тебя смотрят люди, равняются, они тебе доверяют, – возмутился Серга.

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Тогда же артист записал видеообращение к Регине и всем звездам в России, молчащим о войне. Тодоренко никак не отреагировала. После этого случая для музыканта телеведущая "умерла".

Я записал видеообращение, где в лице Регины обратился ко всем нейтральным блогерам на территории РФ. Но она никак не отреагировала. И я понял, что это были похороны Регины в моей жизни. Надгробная речь – бац, и бросил земельку, – добавил ведущий.

Напомним, ранее Коля Серга признался, готов ли он выстрелить в противника. Кстати, месяц назад музыкант опубликовал непростое, однако вдохновляющее стихотворение о победе.