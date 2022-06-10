Ну с*ка ж! Коля Сєрга "поховав" Регіну Тодоренко після її цинічного вчинку

Коля Сєрга пройшовся по Регіні Тодоренко через її позицію / Фото: instagram.com/reginatodorenko, Скріншот із відео

Регіна Тодоренко остаточно розчарувала Колю Сєргу своєю реакцією на новину про смерть колишнього бойфренда у Бучі. У квітні музикант розповів у соцмережі, що його друга Аліка, який колись зустрічався з телеведучою, окупанти застрелили, коли він вийшов з підвалу.

В інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" Сєрга зазначив, що дізнавшись про смерть Аліка, йому стало боляче. Артист поділився, що у нього дуже багато спогадів про друга, у якого залишилась дружина та маленька донька.

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Як пригадав музикант, Регіна розпитувала у нього про загиблого. Але замість співчуття, вона лише звинуватила Сєргу у хайпі. Тодоренко опублікувала листування з артистом і заявила, що Коля ігнорує її. Він водночас показав скріншот повної переписки з ведучою.

Сєрга та Тодоренко були співведучими "Орла та Решки" / Фото: Скріншот із відео

Регіна викладає наше з нею листування – моїх повідомлень немає, лише її. Вона пише: "ось людина піариться на мені". Я виклав скріншот листування у себе, написав: "народ, подивіться, як воно було". А все одно це розбурхує і я розумію, що, ну с*ка ж! С*ка! Ну як так можна? Одна річ, якщо ти була б просто людиною, яка б емігрувала до Росії і залишилася там жити, коли ти не маєш впливу на аудиторію. Але ти селебріті, на тебе дивляться люди, рівняються, вони тобі довіряють, – обурився Сєрга.

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Тоді ж артист записав відеозвернення до Регіни і всіх зірок в Росії, що мовчать про війну. Тодоренко ніяк не відреагувала. Після цього випадку для музиканта телеведуча "померла".

Я записав відеозвернення, де в особі Регіни звернувся до всіх нейтральних блогерів на території РФ. Але вона аж ніяк не відреагувала. І я зрозумів, що це був похорон Регіни в моєму житті. Надгробна промова – бац, і кинув земельку, – додав ведучий.

Нагадаємо, раніше Коля Сєрга зізнався, чи готовий він стріляти у ворога. До речі, місяць тому музикант опублікував непростий, проте надихаючий вірш про перемогу.