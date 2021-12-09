Ольга Бузова перестаралась с ретушью фото и стала похожа на Полину Гагарину

Ольгу Бузова на новых фото перепутали с Полиной Гагариной / Фото: instagram.com/buzova86

Ольга Бузова в очередной раз столкнулось с негативными комментариями из-за своей любви к ретуши фото. На новых фото телеведущую не узнали и вовсе не потому что она немного сменила имидж.

На опубликованном фото в Instagram Ольга Бузова предстала в длинном красном струящемся платье с разрезом на ноге и с новой прической. Телеведущая сделала удлиненное каре.

Реклама

Ольгу Бузова сравнили с Полиной Гагариной / Фото: instagram.com/buzova86

В комментариях подписчики стали писать, что телеведущую не узнать. Одни просто отмечали большое количество фотошопа, а другие писали о сходстве с Полиной Гагариной.

"На Гагарину здесь очень похожи"

Реклама

"Перекосило фотошопом вас"

"Сама на себя не похожа"

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Спустя некоторое время Бузова опубликовала еще одно фото в этом же наряде.

Реклама

Ольга Бузова / Фото: instagram.com/buzova86

Но и в этот раз не удалось избежать комментариев о ретуши фото и сравнении с Полиной Гагариной.

"Фотошоп сплошной"

"Одно лицо с Полиной Гагариной"

"Это Гагарина. Точно"

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Напомним, недавно сестра Ольги Бузовой заявила, что не считает себя красивой и призналась, что всегда пользуется фильтрами.

Кого из звезд часто обвиняют в использовании фотошопа – смотрите в сюжете:

Узнайте другие новости: