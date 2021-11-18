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Фото Бузовой смутило Сеть: Это вообще Оля?

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"
18 ноября, 07:50
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Ольга Бузова любит ретушировать свои фотографии. Но иногда популярная телеведущая слишком увлекается и поклонники не всегда могут ее узнать
Ольгу Бузову не узнали на новом фото
Ольгу Бузову не узнали на новом фото / Фото: instagram.com/buzova86

Ольга Бузова не раз попадалась на использовании фотошопа и фильтров. Телеведущая никак этот не комментирует, хоть в интервью говорит, что принимает себя такой какая есть. Тем не менее на новом снимке в Instagram Бузову не сразу узнали.

Сейчас Ольга находится на отдыхе. Вместе с друзьями она решила посетить один из ресторанов Стамбула. Для выхода телеведущая выбрала черное платье, с асимметричной юбкой и вырезом до самого бедра.

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Ольгу Бузову раскритиковали за фотошоп
Ольгу Бузову раскритиковали за фотошоп / Фото: instagram.com/buzova86

Но не все поклонники спешили оценить наряд Бузовой. Некоторое обратили внимание на большое количество ретуши и признались, что на снимках телеведущая сама на себя не похожа.

  • "Лицо не ее будто"
  • "Это вообще Оля?"
  • "Из-за фш не узнала"
  • "На себя не похожа"

Возможно, Ольга и увлекается ретушью фото. Но есть несколько простых секретов, как сделать снимки, чтобы потом их не нужно было обрабатывать.

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Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram

Кого из звезд часто обвиняют в использовании фотошопа – смотрите в сюжете:

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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