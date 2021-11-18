Фото Бузовой смутило Сеть: Это вообще Оля?

Ольга Бузова не раз попадалась на использовании фотошопа и фильтров. Телеведущая никак этот не комментирует, хоть в интервью говорит, что принимает себя такой какая есть. Тем не менее на новом снимке в Instagram Бузову не сразу узнали.
Сейчас Ольга находится на отдыхе. Вместе с друзьями она решила посетить один из ресторанов Стамбула. Для выхода телеведущая выбрала черное платье, с асимметричной юбкой и вырезом до самого бедра.
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Но не все поклонники спешили оценить наряд Бузовой. Некоторое обратили внимание на большое количество ретуши и признались, что на снимках телеведущая сама на себя не похожа.
- "Лицо не ее будто"
- "Это вообще Оля?"
- "Из-за фш не узнала"
- "На себя не похожа"
Возможно, Ольга и увлекается ретушью фото. Но есть несколько простых секретов, как сделать снимки, чтобы потом их не нужно было обрабатывать.
Кого из звезд часто обвиняют в использовании фотошопа – смотрите в сюжете:
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