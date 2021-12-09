Ольга Бузова перестаралася з ретушшю фото та стала схожа на Поліну Гагаріну

Ольгу Бузова на нових фото переплутали з Поліною Гагаріною / Фото: instagram.com/buzova86

Ольга Бузова в чергове зіткнулася з негативними коментарями через свою любов до ретуші фото . На нових фото телеведучу не впізнали і зовсім не тому, що вона трохи змінила імідж.

На опублікованому фото в Instagram Ольга Бузова постала в довгій червоній сукні з розрізом на нозі і з новою зачіскою. Телеведуча зробила подовжене каре.

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Ольгу Бузова порівняли з Поліною Гагаріною / Фото: instagram.com/buzova86

У коментарях підписники стали писати, що телеведучу не впізнати. Одні просто зазначили про велику кількість фотошопу, інші писали про схожість з Поліною Гагаріною.

"На Гагаріну тут дуже схожі"

"Перекосило фотошопом вас"

"Сама на себе не схожа"

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Через деякий час Бузова опублікувала ще одне фото у цьому ж вбранні.

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Ольга Бузова / Фото: instagram.com/buzova86

Але й цього разу не вдалося уникнути коментарів про ретуш фото та порівняння з Поліною Гагаріною.

"Фотошоп суцільний"

"Одна особа з Поліною Гагаріною"

"Це Гагаріна. Точно"

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Нагадаємо, нещодавно сестра Ольги Бузової заявила, що не вважає себе красивою та зізналася, що завжди користується фільтрами.

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Кого із зірок часто звинувачують у використанні фотошопу – дивіться у сюжеті:

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