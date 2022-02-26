Они без стыда и совести бомбят жилые районы: Маричка Яремчук осудила войну и обратилась к россиянам

Певица записала видеообращение / Фото: instagram.com/m_yaremchuk

Певица Мария Яремчук давно не радовала поклонников своим появлением. А в этот раз, к сожалению, повод оказался совсем не творческим. В стране идет война, никто не остается равнодушным. Артистка осудила российскую войну в Украине и обратилась к россиянам с требованием сделать свой выбор и наконец очнуться от безумия.

И инстаграм Яремчук озвучила следующее:

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Я прекрасно понимаю, что в России есть здравомыслящие люди. Но мои бывшие друзья продолжают мне писать, что мы находимся в плену у нацистской власти и что мы 8 лет бомбили Донбасс. И я хочу сказать вам, мои бывшие друзья: Очнитесь, опомнитесь, услышьте из моих уст. Ни я, ни кто-либо другой в этой стране не находимся в плену у власти, которую мы сами выбрали. Это народом выбранная власть.

Артистка назвала варварства российской армии в Украине:

Ни единого солдата сейчас нет за территорией Украины. Это сейчас меня, мои города, мою столицу пытаются силой пленить армия РФ. Они без стыда и совести бомбят жилые районы, бомбят детские дома, больницы. Они переезжают танками гражданские автомобили с людьми внутри. Это абсолютная правда, чудовищные и беспринципные поступки, бесчеловечные.

Также Маричка поблагодарила героические поступки ЗСУ и сказала, что украинцы никогда не отдадут агрессору ни клочка земли и никогда не простят вторжение.

Наши защитники, наш генофонд, цвет нации рискуют своей жизнью ради нашей безопасности. Люди бегут, спасают детей. Наша армия никуда не убежит, как и президент. Они будут сражаться до последнего. Ни единого города не взято. Для тех россиян, кто вдохновлены идеей империализма в 21-м веке, которым мало быть самой большой страной по территории в мире, но им надо еще. И всегда еще. И эти аппетиты будут всегда неугомонны. Дай ты агрессору хотя бы кусочек земли, чужой. Так вот, никто не даст. 4, пока еще 4 тысячи оккупантских вояк уже слегли на украинской земле, сами не понимая, за что они погибают. И будет больше. Потому что украинская армия сильна, как никогда. И украинский народ – един, как никогда. Но когда последний украинский сапог вернется назад, туда, откуда пришел, или сляжет тут, мы никогда не забудем, и никогда не простим преступное молчание и отсутствие части.

Певица призвала россиян делать свой выбор

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Тех россиян, которые, наверное, мешают сейчас создаться огромному количеству людей, просто ошеломляюще большому количеству людей на Красной площади, которые боятся и которые верят. И, к сожалению, тех, кто верят или кому удобно лгать самому себе, их много среди людей, даже среди моих друзей. Ребята, но сделайте правильный выбор уже сейчас, ибо последствия не заставят себя долго ждать. Опомнитесь, прибегните к здравому смыслу. Слава Україні! Люблю свою країну безмежно і вдячна нашим ЗСУ! Слава ЗСУ, слава президенту, слава Україні!

Смотрите эмоциональное видео от артистки.

Отметим, украинские знаменитости продолжают благодарить ЗСУ и стараются мотивировать адекватных россиян выходить на митинги против войны.

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Также западные знаменитости осуждают вторжение Путина и поддержали в это непростое время Украину.