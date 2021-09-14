Почему Met Gala — это больше, чем просто бал. Обзор главных инфоповодов

Главные моменты Met Gala 2021 / Фото: Getty Images

Это не Хеллоуин-вечеринка, это Met Gala, детка! Если вы вдруг не знали, то бал Института костюма проходит каждый год в Нью-Йорке. Мероприятие было основано в 1948 году! И сейчас каждый год оно является отличной площадкой для звезд, которым не терпится посоревноваться и выяснить, кто креативнее.

Событие это проводится не просто так, это благотворительный вечер. Вырученные средства обеспечивают работу Института костюма в Метрополитен-музее в Нью-Йорке. Вместе с Met Gala открывается ежегодная выставка костюмов в музее.

Давайте же посмотрим, как звезды "креативничали" в этом году, что они творили на красной дорожке и почему Met Gala сейчас обсуждает весь мир.

Ким Кардашьян – дементор

Отлично сэкономила на макияже в этом году Ким Кардашьян. Звезда появилась на красной дорожке в костюме от Balenciaga.

Ким Кардашьян на Met Gala 2021 / Фото: Getty Images

Ким сравнили с персонажем из вселенной Гарри Поттера, который питается положительными воспоминаниями и эмоциями людей – дементором.

Скриншот: Instagram

Беннифер forever

Наконец-то эта парочка вышла на красную дорожку. Бен Аффлек и Дженнифер Лопес снова счастливы вместе спустя 17 лет после расставания. Влюбленные не могут оторваться друг от друга, и даже маски их страстным поцелуями не помеха.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес на Met Gala 2021 / Фото: Getty Images

Уютная Рианна и A$AP Rocky

Иногда думаешь: "Как же классно сидеть, укутавшись в плед. Вот бы в нем и в магазин, и на работу, и на прогулку пойти". А бойфренд Рианны A$AP Rocky так не только подумал, но и сделал, почему бы и нет? Парень позировал перед камерами в огромной накидке-пледе, а Рианна выбрала платье, которое в Сети сравнили с пуховиком.

Главное, чтобы костюмчик сидел!

Рианна и ее бойфренд A$AP Rocky / Фото: Getty Images

"Голые" и гордые

А вот Кендалл Дженнер и Зои Кравитц наоборот решили раздеться. Ну, почти. Их прозрачные платья запомнились гостям вечера надолго. Мы также делали голосование: чей "голый" образ лучше? Если еще не выбрали фаворитку, время пришло – проголосовать можно здесь.

Зои Кравиц и Кендалл Дженнер на Met Gala-2021 / Фото: Getty Images

Дебют Билли Айлиш

В этом году на красную дорожку Met Gala пришло сразу несколько новых звезд. Но больше всех обсуждали популярную 19-летнюю певицу Билли Айлиш. Артистка уже не стесняется своих женственных форм. Совсем недавно в соцсетях многие в шутку сравнивали ее с Ириной Аллегровой, а уже теперь – с Мэрилин Монро. Считаем, это успех. Только посмотрите на эту красотку!

Билли Айлиш дебютировала на Met Gala 2021 / Фото: Getty Images

Тройной выход

Эпатажный рэпер Lil Nas X недавно показал себя "беременным", а теперь удивил появлением на красной дорожке. Артист надел сначала огромную золотистую накидку, под ней был костюм в стиле Железного человека, ну а последний наряд он, похоже, взял поносить у Джей Ло или Бейонсе.

В разговоре с журналистами рэпер признался, что таким образом хотел показать свой "выход из шкафа", то есть каминг-аут, а еще проще говоря – признание в том, что он гей.

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Lil Nas X на Met Gala 2021 / Фото: Getty Images

Летящей походкой...

Гимнастка Ниа Деннис показала спортивный мастер-класс: пока остальные звезды скучно позировали перед камерами, Ниа решила перед камерами...полетать, сделав сальто прямо на ступеньках Метрополитен-музея.

Ниа Деннис на Met Gala 2021 / Фото: Getty Images

Это точно запомнится надолго!

Ниа Деннис на Met Gala 2021 / Фото: Getty Images

Для мероприятия Ниа выбрала наряд от Stella McCartney x Adidas.

Ниа Деннис на Met Gala 2021 / Фото: Getty Images

Скрытые смыслы

Одни звезды просто красовались перед фотографами в своих нарядах, другие – несли "месседж". Давайте же разберемся, кто какой посыл транслировал.

Итак, первый наряд – модели и актрисы Кары Делевинь. Кара призывает разрушить патриархат и выступает за равные права женщин и мужчин.

И тут очень пикантная ситуация получилась, ведь даже носители английского не могли понять, что означает слово peg в данном контексте. Обычно оно переводится, как "крючок, колышек". Но Кара объяснила, что этим термином называют момент, во время которого женщина занимается сексом с мужчиной с помощью надетой на ремень секс-игрушки.

Кара Делевинь на Met Gala 2021 / Фото: Getty Images

Не обошлось и без ЛГБТ-активистов. Актер и сценарист Дэн Леви надел костюм с силуэтами целующихся мужчин, а американская футболистка Меган Рапино демонстрировала на камеру свой клатч с надписью "Мы верим в геев" с отсылкой к фразе "In God We Trust" ("Мы верим в Бога"), которая является девизом США.

Меган Рапино и Дэн Леви на Met Gala 2021 / Фото: Getty Images

Еще одно платье не осталось незамеченным. Американский политик Александрия Окасио-Кортес прибыла на бал Института костюма в белоснежном платье с надписью "Tax the rich" – "Налоги для богатых".

Александрия Окасио-Кортес на Met Gala 2021 / Фото: Getty Images

Вот таким запомнится Met Gala 2021. Надеемся, что в следующем году, как и в этом, пандемия не помешает проведению бала Института костюма!

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