Чому Met Gala – це більше, ніж просто бал. Огляд головних інфоприводів

Головні моменти Met Gala 2021 / Фото: Getty Images

Це не Хелловін-вечірка, це Met Gala, крихітко! Якщо ви раптом не знали, то бал Інституту костюма проходить щороку у Нью-Йорку. Захід було засновано в 1948 році! І зараз кожен рік він є відмінним майданчиком для зірок, яким не терпиться позмагатися і з'ясувати, хто креативніший.

Подія ця проводиться не просто так, це благодійний вечір. Виручені кошти забезпечують роботу Інституту костюму в Метрополітен-музеї в Нью-Йорку. Разом з Met Gala відкривається щорічна виставка костюмів в музеї.

Давайте подивимося, як зірки "креативили" цього року, що вони творили на червоній доріжці і чому Met Gala зараз обговорює весь світ.

Кім Кардаш'ян – дементор

Відмінно заощадила на макіяжі цього року Кім Кардаш'ян. Зірка з'явилася на червоній доріжці в костюмі від Balenciaga.

Кім Кардаш'ян на Met Gala 2021 / Фото: Getty Images

Кім порівняли з персонажем з всесвіту Гаррі Поттера, який харчується позитивними спогадами та емоціями людей – дементором.

Скріншот: Instagram

Бенніфер forever

Нарешті ця парочка вийшла на червону доріжку. Бен Аффлек і Дженніфер Лопес знову щасливі разом через 17 років після розставання. Закохані не можуть відірватися одне від одного, і навіть маски їх пристрасним поцілунками не перешкода.

Бен Аффлек і Дженніфер Лопес на Met Gala 2021 / Фото: Getty Images

Затишна Ріанна і A$AP Rocky

Іноді думаєш: "Як же класно сидіти, загорнувшись у плед. От би в ньому і в магазин, і на роботу, і на прогулянку піти". А бойфренд Ріанни A$AP Rocky так не тільки подумав, а й зробив, чому б і ні? Хлопець позував перед камерами у величезній накидці-пледі, а Ріанна обрала сукню, яку в Мережі порівняли з пуховиком.

Головне, щоб костюмчик сидів!

Ріанна і її бойфренд A$AP Rocky / Фото: Getty Images

"Голі" і горді

А от Кендалл Дженнер і Зої Кравіц навпаки вирішили роздягтися. Ну, майже. Їхні прозорі сукні запам'яталися гостям вечора надовго. Ми також робили голосування: чий "голий" образ кращий? Якщо ще не вибрали фаворитку, час прийшов – проголосувати можна тут.

Зої Кравіц та Кендалл Дженнер на Met Gala-2021 / Фото: Getty Images

Дебют Біллі Айліш

Цього року на червону доріжку Met Gala прийшло відразу кілька нових зірок. Але більше всіх обговорювали популярну 19-річну співачку Біллі Айліш. Артистка вже не соромиться своїх жіночних форм. Зовсім нещодавно в соцмережах багато хто жартома порівнював її з Іриною Аллегровою, а вже тепер – з Мерилін Монро. Вважаємо, це успіх. Тільки подивіться на цю красуню!

Біллі Айліш дебютувала на Met Gala 2021 / Фото: Getty Images

Потрійний вихід

Епатажний репер Lil Nas X нещодавно показав себе "вагітним", а тепер здивував появою на червоній доріжці. Артист вдягнув спочатку величезну золотисту накидку, під нею був костюм в стилі Залізної людини, ну а останній наряд він, схоже, взяв поносити у Джей Ло або Бейонсе.

У розмові з журналістами репер зізнався, що таким чином хотів показати свій "вихід із шафи", тобто камінг-аут, а ще простіше кажучи – зізнання в тому, що він гей.

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Lil Nas X на Met Gala 2021 / Фото: Getty Images

Легкою ходою...

Гімнастка Ніа Денніс показала спортивний майстер-клас: поки інші зірки нудно позували перед камерами, Ніа вирішила перед камерами...політати, зробивши сальто просто на сходинках Метрополітен-музею.

Ніа Денніс на Met Gala 2021 / Фото: Getty Images

Це точно запам'ятається надовго!

Ніа Денніс на Met Gala 2021 / Фото: Getty Images

Для заходу Ніа вибрала вбрання від Stella McCartney x Adidas.

Ніа Денніс на Met Gala 2021 / Фото: Getty Images

Приховані сенси

Одні зірки просто красувалися перед фотографами в своїх вбраннях, інші – несли "меседж". Давайте розберемося, хто який посил транслював.

Отже, перший наряд – моделі і актриси Кари Делевінь. Кара закликає зруйнувати патріархат і виступає за рівні права жінок і чоловіків.

І тут дуже пікантна ситуація вийшла, адже навіть носії англійської не могли зрозуміти, що означає слово peg в даному контексті. Зазвичай воно перекладається, як "гачок, кілочок". Але Кара пояснила, що цим терміном називають момент, під час якого жінка займається сексом з чоловіком за допомогою одягненої на ремінь секс-іграшки.

Кара Делевінь на Met Gala 2021 / Фото: Getty Images

Не обійшлося і без ЛГБТ-активістів . Актор і сценарист Ден Леві одягнув костюм з силуетами двох чоловіків, що цілуються, а американська футболістка Меган Рапіно демонструвала на камеру свій клатч з написом "Ми віримо в геїв" з відсиланням до фрази "In God We Trust" ("Ми віримо в Бога"), яка є девізом США.

Меган Рапіно и Ден Леві на Met Gala 2021 / Фото: Getty Images

Ще одна сукня не залишилася непоміченою. Американська політикиня Александрія Окасіо-Кортес прибула на бал Інституту костюма в білосніжній сукні з написом "Tax the rich" – "Податки для багатих" .

Александрія Окасіо-Кортес на Met Gala 2021 / Фото: Getty Images

Ось таким запам'ятається Met Gala 2021. Сподіваємося, що наступного року, як цього, пандемія не завадить проведенню балу Інституту костюма!

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