Политический придурок: Джим Керри выступил против российской агрессии

Джим Керри прокомментировал страшные события в Украине / Фото: YouTube, twitter.com/JimCarrey
Все больше знаменитостей по всему миру оказывают поддержку Украине, в том числе информационную. Накануне певица Барбра Стрейзанд осудила действия Путина и то, чем он прикрывается, совершая вторжение.
Высказался об этом и актер Джим Керри. В Twitter он написал:
У меня разрывается сердце, когда я вижу, как невинные люди (особенно дети) подвергаются опасности из-за еще одного грандиозного политического придурка в истории.
Также напомним, что уже огромное число западных деятелей культуры и просто влиятельных людей высказались в поддержку Украины.
- Звезда "Властелина колец" Элайджа Вуд высказался в поддержку Украины.
- Актриса Милла Йовович эмоционально о войне России против Украины: "Мою страну и народ бомбят".
- Семейство Кардашьян также обращают внимание мира к войне в Украине.
- Знаменитая певица Мадонна, заявив, что Путин нарушил все существующие договоры о правах человека.