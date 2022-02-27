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Политический придурок: Джим Керри выступил против российской агрессии

Инна Петрова
27 февраля, 15:39
Известный актер поддержал Украину. Вот его сообщение

Джим Керри прокомментировал страшные события в Украине / Фото: YouTube, twitter.com/JimCarrey

Все больше знаменитостей по всему миру оказывают поддержку Украине, в том числе информационную. Накануне певица Барбра Стрейзанд осудила действия Путина и то, чем он прикрывается, совершая вторжение.

Высказался об этом и актер Джим Керри. В Twitter он написал:

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У меня разрывается сердце, когда я вижу, как невинные люди (особенно дети) подвергаются опасности из-за еще одного грандиозного политического придурка в истории.

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Также напомним, что уже огромное число западных деятелей культуры и просто влиятельных людей высказались в поддержку Украины.

  • Звезда "Властелина колец" Элайджа Вуд высказался в поддержку Украины.
  • Актриса Милла Йовович эмоционально о войне России против Украины: "Мою страну и народ бомбят".
  • Семейство Кардашьян также обращают внимание мира к войне в Украине.
  • Знаменитая певица Мадонна, заявив, что Путин нарушил все существующие договоры о правах человека.