Рашист Григорий Лепс ответил Тине Кароль на ее слова о "пище для червей"

Григорий Лепс/ Тина Кароль / Фото: Коллаж: Сегодня

Одиозный Григорий Лепс еще раз показал свою рашистскую сущность, приехав в так называемую ДНР, чтобы дать жалкий концерт для российских убийц.

Тина Кароль не оставила без внимания приезд российского певца на Донбасс. Она выразила свое презрение к путинисту и заявила, что он будет "пищей для червей".

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Впоследствии пьяный исполнитель шансона Лепс в пропагандистской ТВ-программе решил ответить Кароль.

Тина Кароль там написала, что я буду кормить червей. Она – блестящая певица, прекрасная артистка, красивая девушка. Ну, рано или поздно мы все будем кормить червей. Другое дело, кто как проживет свою жизнь. Я решил, что должен прожить ее так. Со своей семьей, со своей родиной, – пробормотал себе под нос певец.

Напомним, недавно Лариса Долина и Космос из "Бригады" засветились на Донбассе возле памятника "Жертвам фашизма".

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Раньше мы тоже писали, сколько заработали Газманов, Семенович и другие артисты, выступавшие на рашистских концертах .