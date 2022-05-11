Кровавые миллионы: сколько заработали Газманов, Семенович и другие артисты, выступавшие на рашистских концертах

В апреле во многих городах РФ прошли концерты в рамках рашистского марафона "Zа Россиию", на которых выступили российские артисты. Власти России заплатили круглые суммы каждому участнику за их выход на сцену

Сколько заработали звезды-рашисты на пропагандистских концертах в РФ / Фото: instagram.com/oleggazmanov, ann_semenovich

"Деньги не пахнут" – подумали Uma2rman, Анна Семенович, Олег Газманов, Митя Фомин и другие артисты – и поехали петь перед публикой на концертах, проплаченных Кремлем.

Как сообщает Русская служба ВВС, организатором пропагандистского марафона является близкая Кремлю АНО "Экспертный институт социальных исследований".

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На марафон было выделено почти 100 млн рублей. Самый крупный гонорар получил российский музыкант Сергей Галанин и его группа "СерьГа" – 10,5 млн рублей. 6,9 млн рублей заработал советский и российский рок-музыкант Сергей Бобунец, 6 млн рублей – группа "Пилот".

Среди рашистов-миллионеров также оказались ВИА "Самоцветы" (5,7 млн), Анита Цой (5,04 млн), Анна Семенович (3,1 млн) Олег Газманов (2,5 млн), Дмитрий Харатьян (1,7 млн) и другие.

Инфографика: ВВС

Как пишет ВВС, некоторые участники марафона посетили до семи регионов, кто-то ограничился одним. Общая сумма, выделенная на артиста или группу, складывалась из цены программы, умноженной на количество выступлений. Из этих денег оплачивались трансфер, отели и услуги организаторов. Сколько оставалось на гонорары и райдер – перечень условий и требований, предъявляемых организаторам выступлений артистом, музыкантом или творческим коллективом, – в контракте не указано.

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