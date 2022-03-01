Роберт Де Ниро поддержал Украину и вспомнил ядерные угрозы Путина: "Мы должны остановить агрессию!"

Известный актер Роберт Де Ниро выступил в поддержку Украины. / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Западные звезды также активно призывают к прекращению войны в Украине. Свою позицию уже озвучили Анджелина Джоли, Джим Керри, Мадонна, Дженнифер Энистон и другие мировые селебретис.

К поддержке украинского народа присоединился известный голливудский актер Роберт Де Ниро.

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Как сообщает BBC, свое выступление актер начал с карьеры и работы в киноиндустрии. А когда студенты спросили, что он думает о вторжении России в Украину – то знаменитость ответил, что это недопустимо.

В мире творятся определенные вещи, и если у вас есть голос, и вы видите, что происходит, вы имеете право что-нибудь сказать об этом. Вы должны , – заявил артист.

Роберт Де Ниро. / Фото: Getty Images

Как отметил Роберт Де Ниро, здесь говорится не только о демократии, но и о том, чтобы говорить правду.

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Вы видите, что сейчас происходит в Украине. Вы должны стать и сказать: "Так нельзя, это неправильно". Это так просто (сказать свою позицию, – Ред.). Дело даже не в демократии, а в правильности и неправильности в правде, – объяснил актер.

Знаменитость также высказался о введенных санкциях против России и решении Путина о приведении российских ядерных сил в состояние повышенной боевой готовности.

Я не знаю, насколько они (санкции, – Ред.) кусаются, какие у них зубы – это действительно мне неизвестно. Я боюсь, что это дело будет продолжаться, и людям будет все сложнее смотреть на это. Возможно, люди должны занять более сильную позицию. И еще, эта ужасная вещь, о которой нужно знать, что у нас есть ядерное оружие, которым людям угрожают. Если вы его используете, никого не будет рядом. Я не могу представить, чтобы этот мир был в таком состоянии, – сказал Де Ниро.

Актер добавил, что "мы должны что-нибудь сделать, чтобы остановить такую агрессию". По его мнению, демократия — это путь, по которому мы должны идти, чтобы сохранить этот мир в здравом смысле и уравновешенности.

Напомним, Кейт Миддлтон и принц Уильям высказались о войне в Украине, несмотря на правила королевской семьи.

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А вот Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли пожертвовали 1 млн долларов в помощь украинцам.