Роберт Де Ніро підтримав Україну та згадав ядерні погрози Путіна: "Ми повинні зупинити агресію!"

Відомий актор Роберт Де Ніро виступив на підтримку України. / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Західні зірки також активно закликають до припинення війни в Україні. Свою позицію вже озвучили Анджеліна Джолі,Джим Керрі, Мадонна, Дженніфер Еністон та інші світові селебретіс.

До підтримки українського народу приєднався і відомий голлівудський актор Роберт Де Ніро.

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Як повідомляє BBC, свій виступ актор почав з кар'єри та роботи в кіноіндустрії. А коли студенти запитали, що він думає про вторгнення Росії в Україну – відповів, що це неприпустимо.

У світі діються певні речі, і якщо у вас є голос, і ви бачите, що відбувається, ви маєте право щось сказати про це. Ви повинні, – заявив артист.

Роберт Де Ніро. / Фото: Getty Images

Як зазначив Роберт Де Ніро, тут мовиться не лише про демократію, а й про те, щоб говорити правду.

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Ви бачите, що зараз відбувається в Україні. Ви повинні стати і сказати: "Так не можна, це неправильно". Це так просто (сказати свою позицію, – Ред.). Справа навіть не в демократії, а в правильності та неправильності — у правді, – пояснив актор.

Зірка також висловився про введені санкції проти Росії та рішення Путіна щодо приведення російських ядерних сил у стан підвищеної бойової готовності.

Я не знаю, наскільки вони (санкції, – Ред.) кусаються, які у них зуби — це дійсно мені невідомо. Я боюся, що ця справа триватиме і триватиме, і людям буде все складніше просто дивитися на це. Можливо, люди повинні зайняти сильнішу позицію. І ще, ця жахлива річ, про яку потрібно знати, що у нас є ядерна зброя, якою людям погрожують. Якщо ви її використаєте, нікого не буде поруч. Я не можу уявити, щоб цей світ був у такому стані, — сказав Де Ніро.

Актор додав, що "ми повинні щось зробити, щоб зупинити таку агресію". На його думку, демократія — це шлях, яким ми повинні йти, щоб зберегти цей світ у здоровому глузді та врівноваженості.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон і принц Вільям висловилися про війну в Україні, попри правила королівської сім'ї.

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А от Райан Рейнольдс та Блейк Лайвлі пожертвували 1 млн доларів на допомогу українцям.