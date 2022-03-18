"Русским быть не стыдно": Настя Ивлеева не понимает, почему жители РФ "провалились как нация"

Настя Ивлеева / Фото: instagram.com/_agentgirl_

Идет 23-й день войны, которую Россия развязала против Украины. За это время со многих лиц уже спали маски. По-прежнему публичные люди продолжают озвучивать вою позицию, занимать чью-то сторону. И за короткий период мы все заметили, как поменялась риторика топового блогера Насти Ивлеевой (блогер в РФ теперь понятие весьма условное, ведь адекватных соцсетей фактически не остается).

Напомним, сначала она писала в инстаграме: Мы стали свидетелями настоящей катастрофы, и призывала остановить войну. Затем – что "не будет жертвовать собой во имя чего-то или кого-то". Теперь же она заявила, что "русским быть не стыдно". Публикуем далее текст Ивлеевой без изменений.

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"Признаться, я, как и многие другие блогеры, пока не знаю, что сейчас надо, уместно и стоит публиковать. Тут я скорее про видосики, привычные лайв-посты, юмор и проч. Я пока не нащупала новую струю, но я анализирую инфополе, и у меня созрела мысль, которой не могу не поделиться.



Наблюдаю, как некоторые уважаемые люди сейчас ринулись писать колонки в западные издания, стыдиться, что они русские, просить прощения за то, что родились в России. Нашумел текст про то, что "мы провалились как нация", вышедший в NY Times. Что ж, к сожалению, многие стремятся наперегонки отстраниться от нашей страны, на мой взгляд, чтобы ‘обезопасить’ в первую очередь себя.



Считаю недопустимым делать такое обобщение от всех Россиян, поэтому хочу сказать от себя лично следующее:

Я родилась в России, я русская, я не ‘провалилась’. Не ‘провалились’ и люди в области, где я родилась. Они живут, работают, влюбляются, развиваются, строят планы и делают нашу страну лучше как могут.



Русским быть не стыдно. Cтыдно в минуты, когда нам всем нужна поддержка друг друга, писать из-за границы – "а я вот не с вами", при этом позволять себе высказываться от нашего лица. Стыдно, годами работая в России на высоких должностях с, уверена, высокими зарплатами, в компаниях, близких к государству, уехав за границу, стараться срочно получить респект от будущих работодателей и партнеров таким образом.



Хочу напомнить тем, кто сейчас открещивается от России, находясь вне ее границ, что жизнь есть не только в Москве, с ее доставками, модными барами, уютной привилегированной тусовочкой. Не все могут захватить "дежурный" чемоданчик и переехать, а главное – не все этого хотят.



И если бы я сейчас писала колонку в NY Times, то я бы сказала так:



В России живет 144 миллиона человек, разных национальностей, взглядов, разных конфессий. Мы разные, мы часто не согласны друг с другом и спорим даже с самыми нашими близкими. Наша страна в принципе намного сложнее и тоньше устроена, чем кажется сейчас ее самым ярым критикам. Я остаюсь внутри и не хочу, чтобы от моего лица так безапелляционно в западной прессе говорили такие громкие вещи!

(на фото мне 14)

на этом все, пасиба)"

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Вот так Настя Ивлеева навсегда закрепила за собой позицию, за которую, мы даже не сомневаемся, вскоре будет извиняться, как и миллионы других россиян.

Отметим, что в России есть и те, кто не молчат. К примеру, блогер Ника Белоцерковская, против которой первой возбудили уголовное дело о фейках.

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