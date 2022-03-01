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Настя Ивлеева нарушила молчание по поводу войны в Украине: "Мы стали свидетелями настоящей катастрофы"

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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1 марта, 18:27
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Российская блогерша-миллионница через шесть дней после вторжения РФ в Украину призвала Кремль прекратить войну
Настя Ивлеева призвала власти РФ прекратить войну в Украине.
Настя Ивлеева призвала власти РФ прекратить войну в Украине. / Фото: instagram.com/_agentgirl_

Мы уже услышали много мнений российских звезд о нападении Кремля на Украину. Так, Андрей Макаревич призвал Россию "остановить это сумасшествие" , а Николай Басков "поклонился" Путину и встал на его сторону. В то же время популярная блогерша Настя Ивлеева исчезла из виду. 24 февраля она только написала "Нет войне".

Сейчас же Ивлеева вышли к фанатам на связь в Instagram. Она отметила, что сознательно избегает политических тем так, как "далека от политики". Но сейчас теледива чувствует, что должна реагировать.

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Мы стали свидетелями этой катастрофы. В Украине гибнут люди, разрушаются города, гибнут наши солдаты, многие совсем юные. Идет информационная война, в которой мы, простые люди, не можем найти правды. Идет гражданская информационная война, в которой мы, простые люди, проклинаем, угрожаем и ненавидим друг друга, – написала Настя.

Ивлеева призналась, что с надеждой ждала переговоры, которые оказались лишь "первой ступенью в цепочке сложных договоренностей". Также блогерша открыто обратилась к властям РФ:

Я призываю вас сделать второй раунд переговоров, завершающих военные действия, я призываю вас договориться, я призываю вас достичь тех компромиссов, которые остановят гибель людей. Я призываю остановиться. Говорю это я, Настя Ивлеева, человек мира, гражданка Российской Федерации, патриот своей страны, – написала теледива.

Напомним, жена Федора Бондарчука выступила против войны в Украине. В то же время Юрий Дудь вывел на чистую воду Путина и его соратников.

Дорогие украинцы, сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Наша армия дает достойный отпор врагу – верим в ВСУ!

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Анастасия Рогожинская
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