Как Оля Цибульская говорит с сыном о войне, общается ли она с DZIDZIO и что делает ее муж – честное интервью

Оля Цибульская мечтает о победе и делится рассказом о новой жизни в условиях войны / Фото: Viva!, instagram/cybulskaya

Специально для наших читателей главная "Киця" страны, которая раньше разоблачала подлых российских пропагандистов, рассказала о том, как изменилась ее жизнь из-за войны, какие новые бытовые привычки у нее появились, чем сейчас занят ее любимый мужчина и как часто она общается со своим кумом – DZIDZIO.

Без помощников и няни

Оля Цибульская, как и миллионы украинцев, из-за войны заново организовала свой быт, чтобы выжить. Артистка теперь много выступает перед военными и переселенцами, радует украинцев творчеством, однако на ее плечи теперь легло еще много бытовых вопросов.

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Таковы сегодняшние реалии. Я в силу постоянной занятости привыкла в столице к помощи. В Ирпене родители, страховавшие всегда с Нестором, когда я на гастролях. Плюс у Нестора была няня. Вдобавок у меня – помощница по хозяйству. Теперь все обязанности мои. (кроме тех, что столкнула на мужа).

Оля Цибульская / Фото: instagram/cybulskaya

Но певице к работе не привыкать. Единственное, что теперь ее сыну Нестору приходится еще больше приспосабливаться к режиму своей известной мамы.

Но работы не боюсь с детства. Тем более, бытовые дела отвлекают от постоянной боли и страха. А в рабочие командировки сын теперь ездит со мной. Утром – учимся онлайн в школе, а потом – вперед по делам. Я очень ему благодарна за терпение. Такой график сложно осилить мне. Ребенку еще сложнее. Очень хочется, чтобы скорее наступила победа и закончилась грязная посуда.

О планировании и закупках

Из-за паники и боязни, что в магазинах будут проблемы со снабжением, многие из нас теперь более глобально покупают продукты и делают запасы на длительный период. Вот что по этому поводу говорит Оля:

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Конечно, как мама, я вынуждена думать заранее и о ребенке в первую очередь. Мы не производили панических закупок. Но минимальная продуктовая корзина впрок есть. Мне наоборот с приходом войны хочется жить одним днем – сегодняшним. И молиться о завтра.

Потребности изменились

По словам Цибульской, из-за войны ценности у всех претерпели изменения, поэтому весь быт теперь можно вместить всего лишь в одну сумку.

Сложно сказать однозначно, потому что условия у всех сейчас очень разные. Наверное, в силу постоянной опасности, нереально мыслить заранее. Поэтому давайте по принципу Экзюпери: научи меня, Боже, искусству маленьких шагов. Сегодня весь быт можно поместить в одну сумку. Оказалось, что пирамида Маслоу стала горкой из самого необходимого. Теперь для счастья достаточно жизни. Самое главное.

В чем Оля Цибульская теперь ищет радость и как говорит с сыном о войне

Артистка признается, что теперь ничего не откладывает на потом и старается ни в чем себе не отказывать. У нее формируются новые привычки:

Оля Цибульская с сыном Нестором / Фото: instagram.com/cybulskaya

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Отказывать – нет. Хотя был период, когда мыть голову, красить ресницы, посидеть в душе дольше 5 минут воспринималось страшным грехом во время войны. Теперь наоборот. Я пытаюсь искать маленькие радости. От них светлее. Вчера купила душистый крем для рук. И перчатки для мытья посуды.

Что касается разговоров с сыном о происходящем, певица пытается быть с сыном максимально честной. Она хочет, чтобы он и своим потомкам передал, что рашистам нельзя ничего прощать.

Нестор – очень взрослый и сознательный ребенок. Он с детства разбирает все на детали. Мы с первого дня говорим с ним прямо. Конечно, стараемся оберегать изо всех сил. Но мы говорим правду. Он ночевал в укрытиях, скрывается от воздушных тревог, знает о расстрелянной из танков орками квартире бабушки и дедушке в Ирпене, где могли погибнуть и они. Знает о беде в Мариуполе, о детях, погибающих от врага и от голода. Я хочу, чтобы он помнил и передал своим прапраправнукам: никогда этим зловонным террористам ничего прощать нельзя.

Сколько раз за войну звонил DZIDZIO и чем занимается ее муж?

Цибульская также рассказала, как часто они в войну общаются с DZIDZIO, ее кумом и близким другом.

Звонил дважды. Спасибо.

Певица с любимым мужем / Фото: instagram/cybulskaya

По словам Оли, ее муж – ее надежная поддержка и опора. Сейчас он тоже много работает и пытается помогать ускорить нашу победу.

Работает, пополняет бюджет страны, поддерживая экономику и нас с отпрыском. Волонтерит. Иногда моет посуду. Спасибо.

Доступный секрет, как брать себя в руки в моменты отчаяния

Оля Цибульская пытается не терять веру в светлое будущее даже в самые темные времена, хотя в начале войны и пережила депрессию. Сейчас она себя успокаивает так:

Смотрю на вечное. На небо, воду. Сколько бы глупостей не наделало человечество – есть что-то, что не меняется и отдает свет. Дарю музыку. Мы создали отличную песню "Минає день" для всех, кто хранит любовь во время войны. Для всех, кто ждет любви с фронта. Там есть важные слова: "Минає день, а я люблю тебе сильніше, ніж учора...".. Мы все любим сильнее, чем вчера. Украину, друг друга и свою жизнь. Берегите себя. Цем.

Также сейчас у всех на устах интервью Риммы Зюбиной об украинских актерах, молчащих о войне.