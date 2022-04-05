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Как российские СМИ готовят фейки об украинских звездах – Цибульская раскрыла новую схему

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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5 апреля, 13:09
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В последнее время в российских СМИ все чаще стали распространять информацию, что украинские звезды не против выступать для россиян на корпоративах
Оля Цибульская рассказала, как росСМИ распространяют фейки об украинских звездах
Оля Цибульская рассказала, как росСМИ распространяют фейки об украинских звездах / Фото: instagram/cybulskaya

Информационная война продолжается. Российские СМИ активно распространяют фейки о войне в Украине, пытаются доказать, что фото, которые видит весь мир – ложь и российская армия здесь ни при чем. Успевают росСМИ и спровоцировать скандалы вокруг украинских исполнителей, поддерживающих Украину и активно выступающих против российской агрессии.

Оля Цибульская рассказала, что в СМИ появились скрины переписок, будто бы она согласилась выступать для россиян за пять тысяч евро. Певица призвала не верить этому. Она рассказала, как возникают такие переписки.

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Сначала ее концертному менеджеру в Telegram пришел запрос на корпоратив в Израиле после окончания войны. Когда представитель Цибульской стал уточнять подробности о возможном концерте, общение закончилось, а аккаунт заблокировали. А чуть позже появилась фейковая переписка о концерте для россиян.

И я знаю о случаях наших артистов, когда брали эти переписки и фотошополи, будто артистов приглашали выступать в Россию и они соглашались. Хочу вас предупредить: никаких выступлений России у меня не было и не будет.

Оля Цибульская прикрепила пример этой переписки.

Скриншот: Instagram

К слову, ранее росСМИ публиковали переписки с представителями Веры Брежневой и Ивана Дорна, утверждая, что те собираются в России.

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Напомним, ранее украинские певцы попали в черный список музыкального канала в России из-за поддержки Украины.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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