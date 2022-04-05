Как российские СМИ готовят фейки об украинских звездах – Цибульская раскрыла новую схему

Информационная война продолжается. Российские СМИ активно распространяют фейки о войне в Украине, пытаются доказать, что фото, которые видит весь мир – ложь и российская армия здесь ни при чем. Успевают росСМИ и спровоцировать скандалы вокруг украинских исполнителей, поддерживающих Украину и активно выступающих против российской агрессии.
Оля Цибульская рассказала, что в СМИ появились скрины переписок, будто бы она согласилась выступать для россиян за пять тысяч евро. Певица призвала не верить этому. Она рассказала, как возникают такие переписки.
Сначала ее концертному менеджеру в Telegram пришел запрос на корпоратив в Израиле после окончания войны. Когда представитель Цибульской стал уточнять подробности о возможном концерте, общение закончилось, а аккаунт заблокировали. А чуть позже появилась фейковая переписка о концерте для россиян.
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И я знаю о случаях наших артистов, когда брали эти переписки и фотошополи, будто артистов приглашали выступать в Россию и они соглашались. Хочу вас предупредить: никаких выступлений России у меня не было и не будет.
Оля Цибульская прикрепила пример этой переписки.
К слову, ранее росСМИ публиковали переписки с представителями Веры Брежневой и Ивана Дорна, утверждая, что те собираются в России.
Напомним, ранее украинские певцы попали в черный список музыкального канала в России из-за поддержки Украины.
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