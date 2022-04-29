Як Оля Цибульська говорить із сином про війну, чи спілкується вона з DZIDZIO і що робить її чоловік – чесне інтерв'ю

Оля Цибульська мріє про перемогу та ділиться розповіддю про нове життя в умовах війни / Фото: Viva!, instagram/cybulskaya

Спеціально для наших читачів головна "Киця" країни, що раніше викривала підлих російських пропагандистів, розповіла про те, як змінилося її життя через війну, які нові побутові звички у неї з'явилися, чим нині зайнятий її коханий чоловік та як часто вона спілкується зі своїм кумом – DZIDZIO.

Без помічників та няні

Оля Цибульска, як і мільйони українців, через війну заново організувала свій побут, аби вижити. Артистка тепер багато виступає перед військовими та переселенцями, радує українців творчістю, однак на її плечі тепер лягло ще й багато побутових питань.

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Такі сьогоднішні реалії. Я, в силу постійної зайнятості, звикла в столиці до допомоги. В Ірпені батьки, що страхували завжди з Нестором, коли я на гастролях. Плюс у Нестора була няня. На додаток у мене – помічниця по господарству. Тепер всі обов’язки мої. (окрім тих, що спихнула на чоловіка).

Оля Цибульська / Фото: instagram/cybulskaya

Але співачці до роботи не звикати. Єдине, що тепер її сину Нестору доводиться ще більше призвичаюватися до режиму своєї відомої мами.

Але роботи не боюсь змалку. Тим паче побутові справи відволікають від постійного болю і страху. А у робочі відрядження син тепер їздить зі мною. Зранку – вчимось онлайн у школі, а потім – вперед по справах. Я дуже йому вдячна за терпіння. Такий графік складно осилити мені. Дитині ще складніше. Дуже хочеться, щоб скоріше настала перемога і закінчився брудний посуд.

Про планування і закупки

Через паніку та боязнь, що в магазинах будуть проблеми із постачанням багато з нас тепер більш глобально купляє продукти і робить запаси на триваліший період. Ось що з цього приводу говорить Оля:

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Звичайно, як мама, я змушена думати наперед, і про дитину в першу чергу. Ми не робили панічних закупок. Але мінімальний продуктовий кошик про запас є. Мені навпаки з приходом війни хочеться жити одним днем – сьогоднішнім. І молитись про завтра.

Потреби змінились

За словами Цибульської, через війну цінності у всіх зазнали змін, тому весь побут можна вмістити всього лиш в одну сумку.

Складно сказати однозначно, бо умови у всіх зараз дуже різні. Напевно, в силу постійної небезпеки, нереально мислити наперед як раніше. Тому давайте за принципом Екзюпері: навчи мене, Боже, мистецтву маленьких кроків. Сьогодні весь побут можна помістити в одну сумку. Виявилось, що піраміда Маслоу стала гіркою із найнеобхіднішого. Тепер для щастя достатньо життя. Найголовнішого.

У чому Оля Цибульська тепер шукає радість та як говорить з сином про війну

Артистка зізнається, що тепер нічого не відкладає на потім і старається собі ні в чому не відмовляти. У неї тепер формуються нові звички:

Оля Цибульська з сином Нестором / Фото: instagram.com/cybulskaya

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Відмовляти – ні. Хоча був період, коли мити голову, фарбувати вії, посидіти в душі довше на 5 хвилин сприймалось страшним гріхом під час війни. Тепер навпаки. Я пробую шукати маленькі радощі. Від них світліше. Вчора купила запашний крем для рук. І рукавички для миття посуду.

Що стосується розмов з сином про те, що відбувається, співачка намагається бути з сином максимально чесною. Вона хоче, аби він і своїм нащадкам передав, що рашистам не можна нічого пробачати.

Нестор – дуже доросла і свідома дитина. Він змалку розбирає все на деталі. Ми з першого дня говоримо з ним відверто. Звичайно, стараємось оберігати з усіх сил. Але кажемо правду. Він ночував в укриттях, ховається від повітряних тривог, знає про розстріляну з танків орками квартиру бабусі і дідуся в Ірпені, де могли загинути і вони. Знає про біду в Маріуполі, про діток, що гинуть від ворога і від голоду. Я хочу, щоб він пам‘ятав і передав своїм прапраправнукам: ніколи цим смердючим терористам нічого пробачати не можна.

Скільки разів за війну дзвонив DZIDZIO та чим займається чоловік?

Цибульська також розповіла, як часто вони в війну спілкуються з DZIDZIO, з її кумом та близьким другом.

Дзвонив двічі. Дякую.

Співачка з коханим чоловіком / Фото: instagram/cybulskaya

За словами Олі, її чоловік – її надійна підтримка та опора. Зараз він також багато працює і намагається допомагати пришвидшити нашу перемогу.

Працює, поповнює бюджет країни, підтримуючи економіку і нас з сином. Волонтерить. Часом, миє посуд. Дякую.

Доступний секрет, щоб брати себе в руки в моменти розпачу

Оля Цибульська намагається не втрачати віру у світле майбутнє навіть у найтемніші часи, хоча на початку війни й пережила депресію. Зараз вона себе заспокоює так:

Дивлюсь на вічне. На небо, на воду. Скільки б дурниць не наробило людство – є щось, що не змінюється і віддає світло. Дарую музику. Ми створили чудову пісню "Минає день" для всіх, хто береже любов під час війни. Для всіх, хто чекає кохання з фронту. Там є важливі слова: "Минає день, а я люблю тебе сильніше, ніж учора..". Ми всі любимо сильніше, ніж учора. Україну, одне одного, і своє життя. Бережіть себе. Цьомаю.

Також зараз у всіх на устах інтерв'ю Римми Зюбіної про українських акторів, що мовчать про війну.