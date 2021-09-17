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Ани Лорак похвасталась еще одной российской наградой: Приятно получать такие знаки внимания

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
17 сентября, 09:56
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В Москве на днях состоялась одиннадцатая торжественная церемония вручения премий Fashion People Awards
Ани Лорак победила в номинации "Fashion-певица" на премии Fashion People Awards 2021
Ани Лорак победила в номинации "Fashion-певица" на премии Fashion People Awards 2021 / Фото: instagram.com/anilorak

Певица, которая недавно поделился мини-фильмом о гастролях в Одессе, получила еще одну российскую награду. Лорак признали самой модной певицей на премии Fashion People Awards.

"Fashion певица". Приятно получать такие знаки внимания и признания, – написала артистка в Instagram и опубликовала несколько фото с мероприятия.

Ани Лорак на премии Fashion People Awards 2021
Ани Лорак на премии Fashion People Awards 2021 / Фото: instagram.com/anilorak

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Ани Лорак
Ани Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

Лорак вышла в свет в черных брюках и топе-бра с цепочками. Дополнили образ длинный хвост и вечерний макияж.

Ани Лорак
Ани Лорак / Фото: instagram.com/anilorak_fan_team/

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В комментариях певицу поздравили с очередной наградой.

  • "Лучшая! Вы заслужили!"
  • "Красавица наша любимая"
  • "Это заслуженная награда"

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Напомним, ранее Ани Лорак анонсировала новую песню на украинском языке. Певица впервые за семь лет намерена презентовать песню на родном языке.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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