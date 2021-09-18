Смотрите новые фото Меган Маркл и принца Гарри для TIME

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: instagram.com/paridukovic
Мы уже рассказывали, что на обложке нового номера TIME внук британской королевы предстал в черном наряде, а Меган – в белом, глядя в камеру с серьезным выражением лица. В Сети обсуждают, что принц Гарри на фоне своей супруги выглядит менее уверенным, а Маркл – как глава семьи.
Позже были обнародованы еще два снимка из фотосессии пары. Для этих кадром Меган также позировала в брюках и гольфе, а ее супруг надел костюм. Оба наряда – в темно-зеленых тонах, спокойных и комфортных.
Все фотографии герцогов Сассекских были сделаны в их доме в Монтесито, в Санта-Барбаре, США. Отметим, что Меган Маркл и принц Гарри возглавили список "Иконы" в традиционном рейтинге издания TIME.
Недавно Меган исполнилось 40 лет. В честь своего дня рождения герцогиня Сассекская впервые после рождения дочери появилась публике. Она анонсировала запуск новой благотворительной инициативы их с принцем Гарри фонда Archewell.
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