Дивіться нові фото Меган Маркл і принца Гаррі для TIME

Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: instagram.com/paridukovic

Ми вже розповідали, що на обкладинці нового номеру TIME онук британської королеви постав в чорному вбранні, а Меган – в білому, дивлячись в камеру з серйозним виразом обличчя. У Мережі обговорюють, що принц Гаррі на тлі своєї дружини виглядає менш впевненим, а Маркл – як глава сім'ї.

Пізніше були оприлюднені ще дві світлини з фотосесії пари. Для цих кадром Меган також позувала в брюках і гольфі, а її чоловік одягнув костюм. Обидва вбрання – в темно-зелених тонах, які спокійних і комфортних.

Принц Гаррі і Меган Маркл для TIME / Фото: instagram.com/paridukovic

Всі фотографії герцогів Сассекських були зроблені в їхньому будинку в Монтесіто, в Санта-Барбарі, США. Зазначимо, що Меган Маркл і принц Гаррі очолили список "Ікони" в традиційному рейтингу видання TIME.

Нещодавно Меган виповнилося 40 років. На честь свого дня народження герцогиня Сассекська вперше після народження доньки з'явилася публіці. Вона анонсувала запуск нової благодійної ініціативи їхнього з принцом Гаррі фонду Archewell.

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