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Принц Гарри и Меган Маркл вошли в топ-100 самых влиятельных людей и попали на обложку Time

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"
15 сентября, 17:31
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Издание Time обнародовал свой ежегодный список 100 самых влиятельных людей года прямо в день рождения принца Гарри. Герцог Сассекский вместе со своей супругой украсили обложку выпуска
Принц Гарри и Меган Маркл украсили обложку журнала Time
Принц Гарри и Меган Маркл украсили обложку журнала Time / Фото: Getty Images, Time

Принц Гарри, который сегодня отмечает 37-летие, и его супруга Меган Маркл возглавили список "Иконы" в традиционном рейтинге издания Time. На обложке нового номера герцог Сассекский предстали в черном наряде, а Меган – в белом, глядя в камеру с серьезным выражением лица.

Несколько слов о паре написал шеф-повар Хосе Андрес, с которым Меган и Гарри сотрудничали в рамках благотворительной деятельности. Об этом говорится на сайте Time.

Они дают голос безмолвным через средства массовой информации. Вместе с некоммерческими партнерами они идут на риск, чтобы помочь нуждающимся общинам, предлагая психологическую поддержку темнокожим женщинам и девочкам в США и кормя пострадавших от стихийных бедствий в Индии и странах Карибского бассейна, – написал он

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Принц Гарри и Меган Маркл на обложке Time
Принц Гарри и Меган Маркл на обложке Time / Фото: Time

Всего издание Time выпустило семь обложек, на которых помимо принца Гарри и Меган, изображены гимнастка Симона Байлз, певицы Кейт Уинслет и Билли Айлиш, генеральный директор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала, генеральный директор компании NVIDIA Дженсен Хуанг и писательница Кэти Пак Хонг.

Кейт Уинслет стала самой главной артисткой года, Билли Айлиш – самой влиятельной персоной в категории "Первопроходцы". Среди самых влиятельных лидеров оказались Джо Байден и лидер талибов, захвативших власть в Афганистане.

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Смотрите, как весной этого года Меган Маркл и принц Гарри дали скандальное интервью Опре Уинфри:

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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