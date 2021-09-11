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Принца Гарри и Меган Маркл освистали на церемонии награждения телевизионной премии

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
11 сентября, 06:30
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Это произошло во время The National Television Awards, когда зрителям показали отрывок из интервью герцогов Сассекских Опре Уинфри
Герцогов Сассекских освистали на церемонии Национальной телевизионной премии
Герцогов Сассекских освистали на церемонии Национальной телевизионной премии / Фото: Getty Images, Скриншот из Daily Mail

После того, как журналист и ведущий Тревор Макдональд представил номинантов из самых знаковых телевизионных моментов года, на экране показали кадры из скандального интервью Меган и Гарри, которое они дали ведущей Опре Уинфри.

И хотя в официальной трансляции этого не было слышно, но в зале публика громко возмущалась и освистывала герцога и герцогиню Сассекских, пишет The Daily Mail.

Меган и Гарри были показаны на экране в ролике телевизионных моментов за последние двенадцать месяцев. Сразу же по всей арене раздался свист. Как будто они были злодеями, – цитирует свой источник издание.

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Мероприятие The National Television Awards на лондонской арене O2 – это одно из главных событий британского шоу-бизнеса, в котором участвуют крупнейшие звезды Великобритании. СМИ отмечают, что репутация Меган Маркл и принца Гарри испортилась даже среди звездной элиты Лондона.

Скандальное интервью

7 марта в эфире американского телеканала CBS вышло большое интервью Меган Маркл и принца Гарри, которое шокировало многих. Ведущей Опре Уинфри пара откровенно рассказала о жизни в королевской семье, переезде, детях и прочем.

Интервью Меган Маркл и принца Гарри Опре Уинфри
Интервью Меган Маркл и принца Гарри Опре Уинфри / Фото: Скриншот из видео

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Любопытно, что интервью герцогов Сассекских с Опрой Уинфри попало в номинацию "Выдающийся документальный или специальный выпуск" премии "Эмми-2021".

Есть ли шанс на примирение королевской семьи и Меган Маркл – смотрите в сюжете:

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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