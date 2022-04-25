Собчак высказалась о Галкине, который не молчит о зверствах российских оккупантов

Ксения Собчак раскритиковала пост Максима Галкина / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Пост Максима Галкина, в котором он высказался о трагедии в Одессе и зверствах в Буче, Ксения Собчак считает "слишком жестким". Известная телеведущая не исключает, что юморист не сможет вернуться в Россию после таких высказываний. Об этом она написала у себя в Telegram-канале "Кровавая барыня".

Максим Галкин в запрещенной ныне сети очень жестко высказался о событиях в Украине и в Одессе в частности. Кому интересно, можете посмотреть. Судя по применению новых законов в России, этим он как бы сжигает мосты возможного возвращения

Ксения Собчак высказалась о позиции Максима Галкина, который поддерживает Украину / Фото: скриншот

Реклама

Напомним, Максим Галкин – один из тех артистов в РФ, кто с первого дня осудил российское вторжение в Украину. Уже 2 месяца он комментирует происходящее и выдает свое негодование кровавым режимом, который начал войну в Украине. В России стали запрещать концерты юмориста и разрывают с ними контракты. В конце февраля Максим Галкин и Алла Пугачева уехали в Израиль.

Сам Галкин не собирается отказываться от своих слов в поддержку Украины. На критику подписчиков он отвечает, что имеет право на свое мнение, даже если оно не нравится государству. Недавно юморист сообщил, что часть денег со своих концертов в Израиле перечислит в помощь украинским беженцам.

В то же время Ксения Собчак в первые дни полномасштабного вторжения критиковала российскую агрессию и рассказывала о войне. Спустя некоторое время риторика телеведущей изменилась. Сейчас Собчак уже не спешит говорить правду о войне, а жалуется на санкции против России.