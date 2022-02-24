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"Все мои прогнозы – к е*еням": Ксения Собчак сделала заявление о нападении России на Украину

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
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24 февраля, 15:01
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Остроумной журналистке то ли грустно от того, что она оказалась неправа, то ли от того, что началась война
Ксения Собчак сделала заявление о нападении России на Украину
Ксения Собчак сделала заявление о нападении России на Украину / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Внезапно российское население начало просыпаться и смотреть правде в глаза. Недавно российский блогер Юрий Дудь публично поддержал Украину, а вслед за ним очнулась и Ксения Собчак, которая ранее в достаточно саркастичной манере описывала все, что происходит между Украиной и Путиным.

Кремлевский глава начал войну против Украины, к чему нас подготавливали достаточно долго. Его преступные действия заставили многих россиян наконец-то раскрыть глаза и понять, что миром и не пахнет...

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Ксения Собчак сделала заявление о нападении России на Украину
Ксения Собчак сделала заявление о нападении России на Украину / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

В своем Instagram Ксения Собчак сделала неожиданное для ее "думающего и анализирующего" мира заявление, признав, что была неправа, и война все-таки есть. Жаль, нам от этих слов ни холодно, ни жарко. Однако:

Сегодня разбудили меня в шесть утра словами "Ксюша, началась война". Не на нашей земле — да. С нашими людьми — да. Все мои прогнозы — к е*еням. Мы все теперь заперты в этой ситуации. Выхода нет.
Мы, россияне, еще много лет будем расхлебывать последствия сегодняшнего дня. Теперь я буду верить только в самые худшие сценарии. Хотя всегда была оптимистом. Хотя все, кто остались в России сейчас, — оптимисты. Пессимисты все давно уехали.

Да, Ксюша, все ваши прогнозы, действительно, именно туда... Но если у вас есть смелость, то не посты пишите, а идите на Красную площадь. А если тексты — единственный ваш талант, то хотя бы донесите ими своим гражданам правду! Впрочем, вы знаете, что надо делать, было бы желание.

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Напомним, что Алан Бадоев призвал россиян не писать, как им стыдно, а выходить на улицы.

Также Оля Полякова обратилась ко всем "думающим" россиянам.

Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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Я себя чувствую украинцем, а только потом человеком, который вырос в Америке

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