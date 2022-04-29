Стивен Кинг против Путина: ему нужно уйти, пока он не убил нас всех

Стивен Кинг высказался против Путина / Фото: Getty Images

Король ужасов Стивен Кинг убежден, что сейчас Путин олицетворяет полноценное зло в реальном мире. Писатель даже сравнил рашиста с кровавым убийцей Владом Цепешем и предсказал его судьбу.

В своем Twitter-аккаунте Кинг заявил, что российского лидера нужно немедленно убрать с его поста, ведь он становится причиной гибели невинных людей во всем мире. Мнение писателя сегодня разделяют миллионы людей из разных уголков планеты.

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Путину нужно уйти, пока он не убил нас всех. Так или иначе, – заявил писатель.

Скриншот – twitter.com/StephenKing

Напомним, что Стивен Кинг с первых дней войны поддерживает украинский народ в борьбе с российскими оккупантами. В своих социальных сетях писатель регулярно публикует посты в поддержку Украины, также он отказался от сотрудничества с российскими печатными изданиями, выпускающие его книги.

Кроме того, еще за несколько дней до нападения РФ на Украину Стивен Кинг с другими мировыми звездами стал в защиту интересов Украины.

Ранее сообщалось, что поп-звезда Леди Гага жестко высмеяла россиян на концерте в США: "Как были тупыми, такими и остались!".