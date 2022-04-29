Стівен Кінг проти Путіна: йому треба піти, доки він не вбив нас усіх

Стівен Кінг висловився проти Путіна / Фото: Getty Images

Король жахів Стівен Кінг переконаний, що зараз Путін уособлює повноцінне зло у реальному світі. Письменник навіть порівняв рашиста з кривавим убивцею Владом Цепешем та передбачив його долю.

У своєму Twitter-акаунті Кінг заявив, що російського лідера потрібно негайно прибрати з його посади, адже він стає причиною загибелі безневинних людей у всьому світі. Думку письменника сьогодні поділяють мільйони людей із різних куточків планети.

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Путіну треба піти, доки він не вбив нас усіх. Так чи інакше, – заявив письменник.

Скріншот – twitter.com/StephenKing

Нагадаємо, що Стівен Кінг із перших днів війни підтримує український народ у боротьбі з російськими окупантами. У своїх соціальних мережах письменник регулярно публікує пости на підтримку України, також він відмовився від співпраці з російськими друкованими виданнями, що випускають його книги.

Крім того, ще за кілька днів до нападу РФ на Україну Стівен Кінг із іншими світовими зірками став на захист інтересів Україн.

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