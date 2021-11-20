Странные откровения Поляковой, DZIDZIO и Остапчука и другие подробности 5 выпуска шоу Маска

Как прошел пятый выпуск шоу "Маска" - самые интересные подробности / Фото: Коллаж: Сегодня

Первым выступал таинственный Робот. Он снова рассказывал на своем "языке машин" что-то загадочное. Но единственное, что было понятно – робот говорил о любви. И еще, эта непонятная роза...Детективы подумали, что цветок – намек на шоу Холостяк или Холостячка, где главный герой вручает розы участникам, которые проходят дальше.

В общем, Робот – не менее загадочный персонаж, чем Совеня, которое в прошлом выпуске покинуло проект.

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Фото: скриншот

В начале выступления на экранах появились мужчины, которые все признались в любви Роботу и говорили о том, что "она" (Робот) "разбила их сердце".

Робот исполнил песню "ВИА Гры" – "Попытка № 5". Символично!

Фото: скриншот

Детективов запутали подсказки, и они стали гадать. Среди "подозреваемых": актриса и экс-героиня "Холостячки" Ксения Мишина, экс-участница "ВИА Гры" и певица Надежда Мейхер, а также травести-дива Монро, которая недавно пристыдила Настю Каменских за ее слова в прошлом выпуске "Маски".

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Детективы поинтересовались у Робота, есть ли у него дети и был ли он участником/участницей группы. На первый вопрос Робот ответил утвердительно, а на второй – заявил, что "часто выступает среди мужчин и женщин".

Фото: instagram.com/maskaukrainetv

Чудесное Порося с крылышками в этом выпуске обратилось к Насте Каменских:

Неужели, Настя, то место, которое у тебя "как у Ким" (Ким Кардашьян, имеются в виду ягодицы – Ред.) не почувствовало заботу моих нежных перышек?, – поинтересовалось Порося у Каменских.

И что оно имело в виду? Одному Порося известно! Оно исполнило песню Оли Поляковой "Эй, секундочку" и Оля вышла на сцену поддержать персонажа.

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Фото: скриншот

Детективам в ходе беседы с Порося удалось узнать, что оно уже не молодо и принимало участие в программе "Шлягер". Появилась версия, что это Петр Черный. Также детективы предполагали, что там может находиться Павел Зибров.

После этого началось промежуточное голосование – детективы и зрители в зале решали, кто проходит дальше, а кто становится претендентом на раскрытие.

И номинантом на раскрытие стало Порося. Робот проходит дальше – мы увидим его в следующих выпусках.

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Далее выступал Кажан! Одновременно такой милый и такой жуткий! Он исполнил "Песню гениального сыщика" из известного мультфильма "бременские музыканты". Детективы сразу решили, что Кажан – актер. Уж слишком артистично он исполнял композицию и выступал на сцене.

Детективы уверены, что под маской может скрываться Остап Ступка.

Фото: скриншот

Андрей Данилко проверил в Википедии, что мать Остапа родилась в Азербайджане, кроме этого Кажан принадлежит известной династии – детективы на 99% были уверены, что это Ступка!

Далее выступала Жирафа, в которую влюблен DZIDZIO. Она исполнила проникновенную композицию Джамалы, с которой певица победила на "Евровидении-2016" – "1944".

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Жирафа призналась, что эта песня ей близка. Детективы уверены, что этот человек родом из Крыма. Жирафа также поинтересовалась у судей – как они относятся к поражениям. Вероятно, она участвовала в каком-то конкурсе и проиграла, за что потом получила поток негатива в свою сторону.

После Жирафы на сцену вышел Котик и исполнил песню DZIDZIO "Вихідний". Он попросил Настю "почесать его за ушком". Оля Полякова сразу заявила – "Это Потап!"

Еще один неожиданный факт: оказалось, что ведущий шоу Владимир Остапчук, детективы Оля Полякова и DZIDZIO…когда-то пробовали кошачий корм! Необычное признание!

А я еще и на лоток ходила, – шутливо добавила Оля.

Оказалось, что Владимир Остапчук ел сухой корм, а DZIDZIO и Оля пробовали консервы для котов!

Фото: скриншот

Настало время промежуточного голосования. И в этом туре претендентом на снятие маски оказался Кажан. Он составил компанию Порося в финальном голосовании, где, напомним, голосуют только зрители.

Кто же снял маску – узнайте в еще одном нашем материале.

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