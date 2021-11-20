Дивне одкровення Полякової, DZIDZIO та Остапчука та інші подробиці 5 випуску шоу Маска

Як пройшов п'ятий випуск шоу "Маска" - найцікавіші подробиці / Фото: Колаж: Сьогодні

Першим виступав таємничий Робот. Він знову розповідав своєю "мовою машин" щось загадкове. Але єдине, що було зрозуміло – робот говорив про кохання. І ще, ця незрозуміла троянда ...Детективи подумали, що квітка – натяк на шоу Холостяк чи Холостячка де головний герой вручає троянди учасникам, які проходять далі.

Загалом Робот – не менш загадковий персонаж, ніж Совеня, яке у минулому випуску залишило проєкт.

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Фото: скріншот

На початку виступу на екранах з'явилися чоловіки, які всі освідчилися в коханні Роботу і говорили про те, що "вона" (Робот) "розбила їхнє серце".

Робот виконав пісню "ВІА Гри" – "Попытка №5" . Символічно!

Фото: скріншот

Детективів заплутали підказки, і вони почали гадати. Серед "підозрюваних": актриса та ексгероїня "Холостячки" Ксенія Мішина, ексучасниця "ВІА Гри" та співачка Надія Мейхер, а також травести-діва Монро, яка нещодавно присоромила Настю Каменських за її слова у минулому випуску "Маски".

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Детективи поцікавилися у Робота, чи має він дітей і чи був він учасником/учасницею гурту. На перше запитання Робот відповів ствердно, а на друге – заявив, що "часто виступає серед чоловіків та жінок".

Фото: instagram.com/maskaukrainetv

Чудове Порося з крильцями у цьому випуску звернулося до Насті Каменських:

Невже, Настя, те місце, яке у тебе "як у Кім" (Ким Кардаш'ян, маються на увазі сідниці – Ред.) не відчуло дбайдивість мого ніжного пір'ячка?, – поцікавилося Порося у Каменських.

І що воно мало на увазі? Одному Поросю відомо! Воно виконало пісню Олі Полякової "Эй, секундочку" та Оля вийшла на сцену підтримати персонажа.

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Фото: скріншот

Детективам під час бесіди з Поросям вдалося дізнатися, що воно вже не молоде і брало участь у програмі "Шлягер". З'явилася версія, що то Петро Чорний. Також детективи припускали, що там може бути Павло Зібров.

Після цього розпочалося проміжне голосування – детективи та глядачі у залі вирішували, хто проходить далі, а хто стає претендентом на розкриття.

І номінантом на розкриття став Порося. Робот проходить далі – ми побачимо його у наступних випусках.

Фото: скріншот

Далі виступав Кажан! Одночасно такий милий і такий моторошний! Він виконав "Песню гениального сыщика" з відомого мультфільму "Бременські музиканти". Детективи відразу вирішили, що Кажан – актор. Надто артистично він виконував композицію і виступав на сцені.

Детективи впевнені, що під маскою може ховатися Остап Ступка.

Фото: скріншот

Андрій Данилко перевірив у Вікіпедії, що мати Остапа народилася в Азербайджані. Крім цього, Кажан належить відомій династії – детективи на 99% були впевнені, що це Ступка!

Далі виступала Жирафа, в яку закоханий DZIDZIO. Вона виконала проникливу композицію Джамали, з якою співачка перемогла на "Євробаченні-2016" – "1944".

Фото: скріншот

Жирафа зізналася, що ця пісня їй близька. Детективи впевнені, що ця людина родом із Криму. Жирафа також поцікавилася у суддів – як вони ставляться до поразок. Ймовірно, вона брала участь у якомусь конкурсі та програла, за що потім отримала потік негативу у свій бік.

Після Жирафи на сцену вийшов Котик та виконав пісню DZIDZIO "Вихідний". Він попросив Настю "почухати його за вушком". Оля Полякова відразу заявила – "Це Потап!"

Ще один несподіваний факт: виявилось, що ведучий шоу Володимир Остапчук, детективи Оля Полякова та DZIDZIO…колись куштували котячий корм! Незвичне зізнання!

А я ще й на лоток ходила, – жартівливо додала Оля.

Виявилося, що Володимир Остапчук їв сухий корм, а DZIDZIO та Оля куштували консерви для котів!

Фото: скріншот

Настав час проміжного голосування. І в цьому турі претендентом на зняття маски виявився Кажан. Він склав компанію Порося у фінальному голосуванні, де, нагадаємо, голосують лише глядачі

Хто ж зняв маску – дізнайтесь у ще одному нашому матеріалі.

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