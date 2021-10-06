Супруга Моргенштерна пожаловалась на депрессию: Мне так сложно жить

Супруга Моргенштерна рассказала об осенней депрессии / Фото: instagram.com/influesii

Только недавно Дилара в Instagram хвасталась своими финансовыми возможностями, а теперь рассказала об осенней депрессии. По словам супруги рэпера, она сталкивается с такими состоянием каждый год.

Раз в году я встречаюсь с осенью, в которую мне так сложно жить. Мне всегда грустно, не хочу ничего делать, кроме того как есть и что-то смотреть. Вытаскивать себя никуда не хочется, и серо-белый пейзаж за окном максимально удручает, — рассказала Дилара в InstaStories.

Скриншот: Instagram

Напомним, Моргенштерн и Дилара познакомились в 2017 году. В 2019 году они рассталась, поскольку девушка не согласилась на свободные отношения, которые предлагал ей рэпер. Моргенштерн и Дилара вновь стали парой в 2020 году, а в августе этого года сыграли свадьбу.

Реклама

Кому звезды доверяют свою здоровье – смотрите в сюжете:

Другие новости о звездах: