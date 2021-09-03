Недопитая вода, плащ, ботинки: в Сети выставили на продажу вещи со свадьбы Моргенштерна

По всей видимости, вещи со свадьбы Моргенштерна и Дилары решил продать кто-то из обслуживающего персонала на свадьбе. За чьи-то туфли, бокалы молодоженов, недопитую бутылку с водой и плащ рэпера в Сети просят немалые деньги.
Как сообщает Telegram-канал "Только никому", в наличии: недопитая бутылка воды за 8 000 рублей, бокалы жениха и невесты за полмиллиона, неизвестно чьи чёрные ботинки за 200 тысяч. Самый дорогой лот – дождевик Алишера (настоящее имя рэпера) с биркой за 666 666 рублей.
Цена за плащ явно выбрана неслучайно, ведь Моргенштерн – фанат числа 666, у него это на лбу написано (в прямом смысле слова – у рэпера есть такая татуировка).
А вот и фото бутылки с недопитой водой, а также чьих-то туфель. Предположительно, это обувь Моргенштерна.
Свадьбу Моргенштерн сыграл 31 августа в Москве. Рэпер выбрал "стиль 90-х" с дешевыми костюмами, авто, конкурсами и фото в стиле "невеста на ладошке". Ведущей торжества была Ксения Собчак. На празднике также выступил Артур Пирожков (Александр Ревва), с которым Моргенштерн ранее поссорился на церемонии вручения премии МУЗ-ТВ.
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