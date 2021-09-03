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Недопитая вода, плащ, ботинки: в Сети выставили на продажу вещи со свадьбы Моргенштерна

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор раздела "Звезды"
3 сентября, 12:59
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На днях скандальный рэпер Моргенштерн женился на своей девушке Диларе. Безумную свадьба артиста обсуждают до сих пор. А некоторые умудрились стащить вещи с торжества и выставить их на продажу
Неизвестные продают в Сети вещи со свадьбы Моргенштерна
Неизвестные продают в Сети вещи со свадьбы Моргенштерна / Фото: instagram.com/morgen_shtern, Telegram-канал Только никому

По всей видимости, вещи со свадьбы Моргенштерна и Дилары решил продать кто-то из обслуживающего персонала на свадьбе. За чьи-то туфли, бокалы молодоженов, недопитую бутылку с водой и плащ рэпера в Сети просят немалые деньги.

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Как сообщает Telegram-канал "Только никому", в наличии: недопитая бутылка воды за 8 000 рублей, бокалы жениха и невесты за полмиллиона, неизвестно чьи чёрные ботинки за 200 тысяч. Самый дорогой лот – дождевик Алишера (настоящее имя рэпера) с биркой за 666 666 рублей.

Цена за плащ явно выбрана неслучайно, ведь Моргенштерн – фанат числа 666, у него это на лбу написано (в прямом смысле слова – у рэпера есть такая татуировка).

Скриншот: Только никому

А вот и фото бутылки с недопитой водой, а также чьих-то туфель. Предположительно, это обувь Моргенштерна.

Скриншот: Только никому

Свадьбу Моргенштерн сыграл 31 августа в Москве. Рэпер выбрал "стиль 90-х" с дешевыми костюмами, авто, конкурсами и фото в стиле "невеста на ладошке". Ведущей торжества была Ксения Собчак. На празднике также выступил Артур Пирожков (Александр Ревва), с которым Моргенштерн ранее поссорился на церемонии вручения премии МУЗ-ТВ.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор раздела "Звезды"

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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