Звезды
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🚫 Скандальный закон про олигархов ⚡ Покушение на Сергея Шефира 💪 Усик vs Джошуа: битва года ❌ Отставка Разумкова

Смерть Ивасюка

Новая песня Лорак

Помолвка Мурата

Фильм о Филиппе

Скандал с Безрук

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Полякова назвала Моргенштерна "глубоко талантливым человеком" и вот, почему

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
24 сентября, 16:42
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Полякова и Ефросинина вместе обсуждали воспитание детей, их становление как личностей и взгляды на жизнь. Когда Маша упомянула в разговоре российского рэпера, Полякова его похвалила
Оля Полякова назвала Моргенштерна "глубоко талантливым человеком"
Оля Полякова назвала Моргенштерна "глубоко талантливым человеком" / Фото: YouTube, instagram.com/morgen_shtern

В новом выпуске шоу "Взрослые девочки" Маша Ефросинина и Оля Полякова подняли тему материнства. Ведущая напомнила о концерте Маши Поляковой и ее песнях с матами, за которые девочку хейтили в соцсетях.

Маша с Олей также обсудили выбор профессии ребенка и то, что многие не могут определиться с выбором после окончания школы и хотят быть блогерами.

Реклама

Ефросинина привела в пример и российского рэпера Моргенштерна, который постоянно демонстрирует, что зарабатывает своей музыкой миллионы долларов.

Полякова этот феномен объяснила так:

Давайте начнем с того, что Моргенштерн – глубоко талантливый человек. Это нужно тоже понимать. Пожалуйста, пробуйте – записывайте песни с матюками. Вот моя Маша пробует.

Звездная мама отметила, что не всем людям дано быть богатыми и знаменитыми, и, воспитывая своих дочерей, она говорит им, что их будущее полностью зависит о того, какую профессию они выберут, что оно только в их руках.

Реклама

Смотрите этот отрывок в шоу Ефросининой и Поляковой:

Напомним, что Министерство культуры и информационной политики Украины внесло российского рэпера Моргенштерна в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности страны.

Реклама

В связи с этим Алишер Моргенштерн не сможет въехать на территорию Украины.

Еще новости по теме:

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Рекомендации

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Опрос
Николь Кидман для американского Harper’s Bazaar
Ближайшие события

Неделя моды в Париже

27 сентября - 5 октября

Мисс Украина

21 октября

Gotham Awards-2021

29 ноября
Все обсуждают
Кондратюк требует запретить концерты российских звезд в Украине
Интересно
Премьера
Фильм-портрет о принце Филиппе. Воспоминания королевской семьи
Что посмотреть вечером
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять