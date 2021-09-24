Полякова назвала Моргенштерна "глубоко талантливым человеком" и вот, почему

В новом выпуске шоу "Взрослые девочки" Маша Ефросинина и Оля Полякова подняли тему материнства. Ведущая напомнила о концерте Маши Поляковой и ее песнях с матами, за которые девочку хейтили в соцсетях.
Маша с Олей также обсудили выбор профессии ребенка и то, что многие не могут определиться с выбором после окончания школы и хотят быть блогерами.
Ефросинина привела в пример и российского рэпера Моргенштерна, который постоянно демонстрирует, что зарабатывает своей музыкой миллионы долларов.
Полякова этот феномен объяснила так:
Давайте начнем с того, что Моргенштерн – глубоко талантливый человек. Это нужно тоже понимать. Пожалуйста, пробуйте – записывайте песни с матюками. Вот моя Маша пробует.
Звездная мама отметила, что не всем людям дано быть богатыми и знаменитыми, и, воспитывая своих дочерей, она говорит им, что их будущее полностью зависит о того, какую профессию они выберут, что оно только в их руках.
Смотрите этот отрывок в шоу Ефросининой и Поляковой:
Напомним, что Министерство культуры и информационной политики Украины внесло российского рэпера Моргенштерна в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности страны.
В связи с этим Алишер Моргенштерн не сможет въехать на территорию Украины.
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