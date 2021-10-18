Участник Танців з зірками первые за историю шоу танцевал без партнерши (видео)

Константин Войтенко в 7 эфире "Танців з зірками" танцевал один / Фото: YouTube, instagram.com/tanci1plus1

Константин и Валентина Войтенко сейчас не живут вместе – в их отношениях есть проблемы и еще летом пара обратилась к семейному терапевту. У них есть маленькая дочка.

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В шоу "Танці з зірками" Константин рассказал, что любимая обиделась на него из-за того, что не прошла кастинг проекта. Валентина позже опровергла эту информацию и обвинила шоу во лжи.

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Однако в новом прямом эфире супругу Войтенко не оставили в покое. Актер посвятил женщине танец, а ведущий Юрий Горбунов в голдруме обратился к Валентине со словами "Костя тебя любит, он по тебе скучает".

Сам же Константин перед выходом на паркет сказал, что предложил жене станцевать вместе, потому что хочет, чтобы их ссоры закончились.

Валентина Войтенко однако не пришла на эфир и на данный момент никак не отреагировала на поступок мужа.

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Смотрите, как то было:

Как прошел седьмой эфир танцев и какие две пары покинули паркет навсегда, мы рассказывали здесь.

Также смотрите, как проходит финальная подготовка ко второму сезону гипершоу "Маска", который стартует на телеканале "Украина" уже 23 октября.

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