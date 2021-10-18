Учасник Танців з зірками вперше за історію шоу танцював без партнерки (відео)

Костянтин Войтенко в 7 ефірі "Танців з зірками" танцював один / Фото: YouTube, instagram.com/tanci1plus1

Костянтин і Валентина Войтенко зараз не живуть разом – в їхнії стосунках є проблеми і ще влітку пара звернулася до сімейного терапевта. У них є маленька дочка.

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У шоу "Танці з зірками" Костянтин розповів, що кохана образилася на нього через те, що не пройшла кастинг проекту. Валентина пізніше спростувала цю інформацію і звинуватила шоу у брехні.

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Однак в новому прямому ефірі дружину Войтенко не залишили в спокої. Актор присвятив жінці танець, а ведучий Юрій Горбунов звернувся до Валентини зі словами "Костя тебе любить, він за тобою сумує".

Сам же Костянтин перед виходом на паркет сказав, що запропонував дружині станцювати разом, тому що хоче, щоб їхні сварки закінчилися.

Валентина Войтенко проте не прийшла на ефір і на цей момент ніяк не відреагувала на вчинок чоловіка.

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Дивіться, як то було:

Як пройшов сьомий ефір танців і які дві пари покинули паркет назавжди, ми розповідали тут.

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