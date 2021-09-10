В Украине объявили участников нацотбора на выдвижение на "Оскар 2022" (список)

"Стоп-Земля" и "Відблиск" в нацотборе на выдвижение на "Оскар-2022" от Украины / Фото: facebook.com/ukrainefilmagency

В этом году в нацотбор на премию "Оскар-2022" попали пять украинских фильмов. Два из них – "Носорог" и "Відблиск" – сейчас принимают участие в Венецианском кинофестивале.

Все пять фильмов сняты при поддержке Госкино Украины. Победитель нацотбора, который получит шанс побороться за номинацию на "Оскар", будет объявлен 24 сентября после заседания Украинского оскаровского комитета. Об этом говорится на Facebook-странице Госкино. Что известно о каждом из фильмов – узнайте далее.

"Відблиск", режиссер Валентин Васянович

Постер к фильму "Відблиск" / Фото: facebook.com/ukrainefilmagency

Новый фильм Валентина Васяновича, который в 2019 году с фильмом "Атлантида" одержал победу в программе "Горизонты" Венецианского МКФ, теперь попал уже в основную конкурсную программу кинофестиваля. Таким образом, работа украинского режиссера борется за главную награду "Золотой лев" наряду с фильмами таких признанных кинематографистов, как Паоло Соррентино и Педро Альмодовар. Подробнее о "Відблиске" мы писали ранее.

В картине рассказывается история врача-добровольца, который после возвращения из плена пытается приспособиться к мирной жизни.

"Стоп-Земля", режиссер Екатерина Горностай

Постер к фильму "Стоп-Земля" / Фото: facebook.com/ukrainefilmagency

Подростковая лента "Стоп-Земля" не только покорила украинских зрителей, но и жюри Одесского кинофестиваля, где помимо приза зрительских симпатий она получила главную награду как лучший полнометражный фильм, а также за лучшую актерскую игру. До этого "Стоп-Землю" отметили наградой на Берлинале.

В центре сюжета – 11-классница Маша и поддерживающие ее друзья Яна и Сеня. Девушке приходится сталкиваться со школьной обыденностью, стрессом из-за экзаменов и переживаниями из-за влюбленности.

"Носорог", режиссер Олег Сенцов

Постер к фильму "Носорог" / Фото: facebook.com/ukrainefilmagency

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Новый фильм режиссера и бывшего заключенного Кремля Олега Сенцова покажут в рамках секции "Горизонты" 78-го Венецианского кинофестиваля уже сегодня, 10 сентября. Сюжет основан на реальных событиях, произошедших в 90-х в Украине. По словам режиссера, в украинском кино еще не снимали фильмы об этом периоде.

"Носорог" рассказывает о молодом парне, который попадает в криминальный мир. Герою предстоит столкнуться с драками, убийствами, потерей семьи и другими событиями, которые приводят его совершенно не туда, куда он ожидал.

"Плохие дороги", режиссер Наталка Ворожбит

Постер к фильму "Плохие дороги" / Фото: facebook.com/ukrainefilmagency

Драма "Плохие дороги" известного украинского сценариста, драматурга и шоураннера Наталки Ворожбит была показана в рамках Международной недели кинокритики прошлогоднего Венецианского кинофестиваля. Тогда фильм получил престижную награду в категории "Самый инновационный фильм".

Сюжет рассказывает о жизни украинских военных и мирных жителей Донбасса, находящихся по разные стороны линии разграничения. Истории, показанные в картине, сняты по мотивам реальных событий, происходивших на востоке Украины.

"Почему я живой", режиссер Виллен Новак

Постер к фильму "Почему я живой" / Фото: facebook.com/ukrainefilmagency

Фильм знаменитого украинского режиссера Виллена Новака рассказывает трагикомическую историю украинской и еврейской семей, которая разворачивается в Мариуполе в начале Второй мировой войны. Одну из главных ролей сыграл известный актер Виктор Жданов.

Сценарий к фильму еще в 90-х написал драматург и писатель Евгений Митько. Спустя 20 лет фильм наконец-то получил возможность появиться на большом экране, когда получил поддержку Госкино. Одесская киностудия, которая занималась производством фильма, назвала его одним из самых масштабных кинопроектов Украины.

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