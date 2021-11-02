Супруга Павлика призналась, что в позднем отцовстве нет никаких минусов

В начале лета Виктор Павлик и Екатерина Репяхова стали родителями. 28-летняя супруга артиста родила ему сына, которого назвали Михаилом

Екатерина Репяхова рассказала, что не видит минусов в позднем отцовстве / Фото: instagram.com/repyahovakate

Екатерина Репяхова регулярно у себя в соцсетях показывает фото с маленьким сыном и супругом. Она не устает показывать семейную идиллию и признается, что очень счастлива.

Теперь же в Instagram супруга певца решила поднять тему позднего отцовства. Она поинтересовалась у супруга, что он чувствует, став отцом в 55.

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Я осознаю каждый день, проведенный с сыном. Я ценю. Я хочу проживать год, как несколько лет с ним, – рассказала об ответе Виктора Павлика его молодая супруга.

Виктор Павлик с маленьким сыном / Фото: instagram.com/repyahovakate

В свою очередь Екатерина Репяхова тоже решила поделиться мнением о позднем отцовстве.

Наше родительство было осознанным и желанным. И я ни на секунду не пожалела, что выбрала отца своему сыну Виктора Павлика. Я не увидела по сей день ни одного минуса в позднем отцовстве. Я каждый день нахожу только плюсы. Мы гордимся нашим татом и очень его любим, – написала супруга певца.

Напомним, для Виктора малыш – четвертый ребенок, у артиста есть взрослые сын и дочь. Еще один сын, Павел, умер в августе прошлого года от онкологического заболевания. Ему был 21 год. Для Екатерины ребенок стал первенцем.

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Виктор Павлик и Екатерина Репяхова тайно расписались в мае 2020 года, а свадьбу перенесли и до сих пор не сыграли. Виктор был женат трижды. Екатерина Репяхова, которая моложе артиста на 29 лет, стала его четвертой женой.

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик / Фото: instagram.com/repyahovakate

Отношения пары начались в 2015 году. Репяхова не раз признавалась, что с детства любила творчество Павлика и ездила на его концерты.

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