Вот это поворот! Сбежавшие из России Максим Галкин и Алла Пугачева решают продать свой замок

Появилась информация о продаже замка Пугачевой и Галкина в России. / Фото: Instagram

В последнее время распространяются разные слухи о судьбе Аллы Борисовны и ее мужа Максима Галкина. Одни думают, что пара вместе с детьми навсегда покинула Россию. Другие же фанаты считают, что Примадонна тяжело заболела.

Вскоре в Сети распространились сплетни, что Пугачева и Галкин продают свой роскошный замок в подмосковном селе Грязь, а также остальную недвижимость в России.

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На такие неофициальные сведения отреагировал музыкальный продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин. В Instagram он разместил открытое обращение к шоумену.

Так, Разин где-то услышал, что Галкин якобы намерен продать замок. В связи с этим продюсер сделал ему предложение, заявив о готовности приобрести недвижимость для детей-сирот.

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Межрегиональная молодежная общественная организация "Творческий центр "Солнечный круг", президентом которой я являюсь, готова рассмотреть предложение Максима Галкина о продаже его загородного замка в деревне Грязь. В случае положительного решения в нем будут располагаться дети-сироты, которые занимаются IT-технологиями и социальными сетями. Поэтому это – мое открытое предложение Максиму на покупку его замка, – написал Андрей Разин.

Андрей Разин / Фото: Instagram

Сам Галкин пока никак не отреагировал на предложение Разина. Не называется и стоимость такого соглашения.

Напомним муж Пугачевой Максим Галкин одним из первых прокомментировал вторжение России в Украине. Однако многие россияне раскритиковали шоумена за его позицию.

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Ранее появилась информация о том, что Земфира и Рената Литвинова также покинули Россию.

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