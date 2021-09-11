На Венецианском кинофестивале показали "Носорога" Сенцова с акцией протеста перед премьерой

Режиссер вместе с актерами провел акцию в поддержку украинских политзаключенных в РФ и в оккупированном Крыму с плакатами Free Ukrainian Kremlin's Hostages

На Венецианском кинофестивале показали фильм "Носорог" / Фото: facebook.com/SaveSentsov

Вчера на одном из главных кинофестивалей Европы показали картину украинского режиссера и екс-политзаключенного Кремля Олега Сенцова "Носорог". В Украине фильм выйдет в прокат в 2022 году.

Ранее одного из актеров – Сергея Филимонова – сняли с рейса в Борисполе, когда он летел на кинофестиваль в Венецию.

Реклама

Перед кинопоказом каст фильма вместе с Сенцовым позировали перед камерами фотографов с постерами "Free Ukrainian Kremlin's Hostages" и "#PrisonersVoice" призвав освободить украинских политзаключенных в РФ и Крыму.

Я бесконечно благодарен за публичную поддержку, которую получал находясь в кремлевских застенках. Когда годами находишься в темной тесной камере, то невозможно переоценить эти вещи. Хочу чтобы мои соотечественники знали, что о них помнят не только в Украине, но и во всем мире, – сказал Олег Сенцов в комментарии "Суспільному".

Олег Сенцов и актеры фильма "Носорог" / Фото: facebook.com/SaveSentsov

О чем фильм "Носорог"

Сюжет картины, над которой Олег Сенцов начал работу еще в 2011-м, повествует о молодом парне, который попадает в криминальный мир. Герою предстоит столкнуться с драками, убийствами, потерей семьи и другими событиями, которые приводят его совершенно не туда, куда он ожидал.

Реклама

Несмотря на то, что жестокость была нормой в 90-х, оставалась и надежда, поэтому герой осознает свои ошибки прошлого и пытается их исправить.

Главные роли сыграли Сергей Филимонов, Евгений Черников, Евгений Григорьев и Алина Зевакова.

Смотрите трейлер фильма "Носорог":

Реклама

Еще новости по теме: