Яна Рудковская назвала доказательства военных преступлений России в Украине – fake news

Продюсер Яна Рудковская в очередной раз доказала, насколько она любит лебезить перед властью. Вслед за Димой Биланом она заявила, что горда быть россиянкой. И это в момент, когда Россия бомбит мирные украинские города.

На свой странице в Инстаграм она опубликовала такое послание:

Мы живем в России ! Мы гордимся тем, что мы – русские! Прежде чем писать проклятия: нам, нашим семьям и нашим детям, подумайте, на какую тропу Вы встали? На тропу войны или мира!? Те, кто строчат русским людям этот бред 24 часа в сутки и распространяет fake news из Украины, должны уяснить очевидные вещи! А именно!!!! Вы ещё больше разжигаете огонь ненависти между нашими странами и народами! Уясните следующие важные месседжи от нас!!! Мы этого не стесняемся и точно не боимся!! Более того, мы – гордимся этим!!! We live in Russia ! We are proud that we are Russians !