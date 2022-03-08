Яна Рудковская назвала доказательства военных преступлений России в Украине – fake news

Продюсер Димы Билана объяснила свою позицию / Фото: Инстаграм Яны Рудковской
Продюсер Яна Рудковская в очередной раз доказала, насколько она любит лебезить перед властью. Вслед за Димой Биланом она заявила, что горда быть россиянкой. И это в момент, когда Россия бомбит мирные украинские города.
На свой странице в Инстаграм она опубликовала такое послание:
Мы живем в России ! Мы гордимся тем, что мы – русские! Прежде чем писать проклятия: нам, нашим семьям и нашим детям, подумайте, на какую тропу Вы встали? На тропу войны или мира!? Те, кто строчат русским людям этот бред 24 часа в сутки и распространяет fake news из Украины, должны уяснить очевидные вещи! А именно!!!! Вы ещё больше разжигаете огонь ненависти между нашими странами и народами! Уясните следующие важные месседжи от нас!!! Мы этого не стесняемся и точно не боимся!! Более того, мы – гордимся этим!!! We live in Russia ! We are proud that we are Russians !
И это при том, что у Рудковской есть украинские корни. Ее папа родом из Черкасс, а дедушка жил во Львове.
Для украинцев позиция Яны Рудковской более чем ясна. Мы точно этого не забудем.
Также добавим, что в РФ при этом остается ряд людей, которые осуждают действия Путина и требуют от него прекратить военные бесчинства в Украине. И мы об этом не устаем говорить.
- Актриса Чулпан Хаматова с коллегами открыто выступила против войны, которую Россия развязала в Украине.
- Певец Алексей Кортнев осудил российскую власть и вспомнил, когда еще она всех обманула.
- Российский актер Алексей Панин осуждает действия Путина и стыдится российского паспорта.
- Блогер Ника Белоцерковская открыто поддержала украинцев.
- Жена Сергея Жигунова поддержала украинцев и сказала россиянам, что им лгут каждый день.
- Блогер Юрий Дудь призвал Путина прекратить войну.