Заплаканная Репяхова заявила, что ее обидел Виктор Павлик: "Не уверена, что мы после этого будем вместе!"

Екатерина Репяхова со слезами на глазах рассказала, что ее обидел муж / Фото: instagram.com/repyahovakate
Судебные дела возникли на фоне скандала между женщинами. Молодая избранника Виктора Павлика хочет отсудить у Созаевой моральную компенсацию за то, что та назвала ее "неуважаемой" и "наглой тварью".
Сегодня в Instastories Репяхова сообщила, что ее иск не приняли: "Нужно фразу перевести на укр. И дописать сумму затрат по иску. С адвокатом все исправим".
Чуть позже Катя опубликовала селфи, на котором видно, что она плачет, и добавила подпись:
Меня очень обидел мой муж. И я не уверена, что мы после этого будем с ним вместе. Я в этой войне одна!
Отметим, недавно Виктор Павлик говорил, что мечтает о мире и покое, певец устал от вражды своей бывшей и нынешней жен. Однако, как мы можем наблюдать, ситуация только набирает обороты.
Что об иске думает Виктор Павлик
По мнению артиста, "все должно было быть спокойно" и в первую очередь всем сторонам конфликта нужно думать о здоровье и нервах.
Катя у меня не спрашивает как и что делать. Это было ее решение, да? Да, это было ее решение, конечно. И она отстаивает свою позицию, свою честь и достоинство. Ну я говорю, я не очень в этом разбираюсь, то есть я не знаю на какой это все стадии. Но нет дыма без огня, – прокомментировал ситуацию с судом Виктор Павлик.