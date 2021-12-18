Екатерина Репяхова об экс-жене Виктора Павлика: Она мне никогда пишет, боится меня

Уже не один год продолжается конфликт Ларисы Созаевой, экс-супруги знаменитого украинского артиста Виктора Павлика, и его нынешней женой Екатериной Репяховой

Екатерина Репяхова заявила, что никогда лично не общалась с Ларисой Созаевой - бывшей женой Виктора Павлика / Фото: instagram.com/repyahovakate, Facebook-страница Ларисы Созаевой

Как отмечает Екатерина Репяхова, Лариса Созаева держит обиду на бывшего мужа, ссорится с ним из-за их общей квартиры, а также публично обзывает Екатерину. Постоянные выяснения отношений дошли до суда – Екатерина подала иск к Ларисе, обвинив ее в оскорблениях. Однако суд его пока что отклонил.

В эксклюзивном комментарии "Сегодня" Екатерина Репяхова призналась, что лично с Созаевой она никогда не общается. Лариса переписывается исключительно с Виктором.

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Она мне никогда не пишет. Она меня боится, как мне кажется, и старается не коммуницировать. Все, что может – она пишет публично. С Виктором Франковичем она всегда очень мило общается: "Витенька, Витенька", поэтому у Виктора всегда такой диссонанс – что происходит у них в сообщениях и что происходит на публику. Он не может поверить, что это пишет один человек, – рассказала в комментарии "Сегодня" Екатерина Репяхова.

По словам Екатерины, были случаи, когда Виктор сам предлагал встретиться втроем и все обсудить, но Лариса всегда была против этого.

Лариса Созаева не хочет видеться с новой супругой Виктора Павлика / Фото: instagram.com/repyahovakate, facebook.com/Лора-Созаева

Отметим, что ранее в комментарии "Сегодня" Екатерина Репяхова отметила, что переживает о безопасности своей семьи, в том числе маленького сына Миши, так как экс-жена Виктора "знает, где они живут". При этом Екатерина отметила, что не знает, "что может прийти в голову" Ларисе.

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"Сегодня" связались с Ларисой Созаевой, чтобы выслушать ее точку зрения по поводу этой ситуации, однако она сообщила нам, что не общается с прессой.

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