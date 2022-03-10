Звезда "Каменской" Яковлева не может вывезти тело отца из Харькова и винит в этом украинцев

Елена Яковлева обвинила украинцев в том, что не может похоронить отца в Харькове / Фото: Instagram

В Украине уже пятнадцатый день идет кровопролитная война. Многие семьи оказались вдали друг от друга, а кто-то не может даже проститься с близкими из других городов из-за проблем с транспортом и обстрелов российских войск.

С такой же бедой столкнулась российская актриса Елена Яковлева, которая не смогла приехать на похороны отца в Харьков. По словам актрисы, в этом виноваты украинцы.

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В Instagram народная артистка РФ написала о том, что украинские войска не дают ей приехать в Харьков для того, чтобы похоронить отца.

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В комментариях к своему же посту Яковлева написала обращение к украинцам с просьбой открыть коридоры. Видимо, актриса также стала жертвой российской пропаганды и настаивает на том, что украинские, а не российские войска стали причиной того, что сейчас происходит в Харькове.

Откройте, украинцы, проход просто детям! Выпустите по коридорам детей! Я понимаю, как это ужасно для мамочек! Но я вас умоляю! Хотя бы это успейте сделать! – написала Яковлева.

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Подписчики Яковлевой осадили ее и написали, что актриса слишком много смотрит российских новостей и ей стоит обратиться за помощью к руководству РФ.

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"Попросите своего путина и лаврова отрыть гуманитарные коридоры"

"Россия! Убери войска с чужой территории!"

"Украина тут при чем? К своему руководству обращайтесь"

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Стоит напомнить, что Елена Яковлева также является украинкой. Актриса родом из Новоград-Волынского Житомирской области. Долгое время знаменитость жила и училась в Харькове, а после переехала в Москву. Сейчас у Яковлевой российское гражданство.

Также мы напоминаем, что в России остается ряд людей, которые осуждают действия Путина и требуют от него прекратить военные бесчинства в Украине. Многие из них были вынуждены покинуть страну.

Мы уверены в победе. Все будет Украина!