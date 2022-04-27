Фильм Стоп-Земля теперь можно посмотреть на OLL.TV

Украинский фильм режиссера Екатерины Горностай получил несколько серьезных наград на престижных международных фестивалях, а теперь стал доступен для всех зрителей

Фильм "Стоп-Земля" / Фото: Instagram

Полнометражный дебют режиссера и сценариста фильма Екатерины Горностай "Стоп-Земля" сначала получил "Хрустального медведя" на Берлинском фестивале, а затем собрал три награды Одесского кинофестиваля летом 2021.

А с прошлой недели украинский фильм стал доступен для просмотра на платформе OLL.TV.

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Постер к фильму "Стоп-Земля" / Фото: facebook.com/ukrainefilmagency

Сюжет фильма "Стоп-Земля"

Главная героиня фильма – старшеклассница Маша готовится к выпускным экзаменам, встречает первую любовь и пытается преодолеть первые строчки взрослой жизни вместе со своими друзьями и близкими.

Кадр из фильма "Стоп-Земля", реж. Екатерина Горностай / Фото: berlinale.de

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Главные роли в картине сыграли непрофессиональные актеры-подростки: Мария Федорченко, Арсений Марков, Яна Исаенко, Александр Иванов.

Все средства, оплаченные за просмотр фильма "Стоп-Земля" на сервисе OLL.TV, идут в поддержку украинского кино.

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Напомним, что французский режиссер Мишель Хазанавичюс поддержал Украину, отказавшись от названия "Z" ("Comme Z") для своего фильма , который будет показан на Каннском фестивале.