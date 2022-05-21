Появились первые кадры колумбийки Рэйчел Зеглер в образе смуглой Белоснежки

Не только "Бриджертоны", где была показана вымышленная реальность Англии начала XIX века, удивили разнообразием героев всех рас и национальностей.
Disney решили пересмотреть традиционную Белоснежку и снять музыкальный ремейк мультика, взяв на главную роль актрису колумбийского происхождения – Рэйчел Зеглер.
И вот, в соцсетях пояивлись первые кадры Рэйчел в образе Белоснежки.
Как только стало известно, что Рэйчел станет новой Белоснежкой, в Сети начались горячие споры - многие не могли понять, как "девушка со смуглой кожей" может играть принцессу, у которой даже в имени отражена особенность ее внешности – в сказке говорится, что кожа Белоснежки была "белой, как снег".
Но идеи в мире кино заканчиваются, а режиссеры не боятся экспериментировать, поэтому снимают адаптации и ремейки многих известных сказок, при этом подстраиваясь под новые реалии и отбрасывая все стереотипы и предубеждения.
Ранее мы рассказывали, что известно о Рэйчел Зеглер и как ее выбрали на роль.
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