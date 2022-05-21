Появились первые кадры колумбийки Рэйчел Зеглер в образе смуглой Белоснежки

Новые времена диктуют свои правила и создают новые традиции, которым следует мир кино. Сегодня – разнообразие и толерантность – главные "киты" киноиндустрии

Появились кадры Рэйчел Зеглер на съемках новой "Белоснежки" / Фото: Getty Images, instagram.com/snowwhite_liveaction

Не только "Бриджертоны", где была показана вымышленная реальность Англии начала XIX века, удивили разнообразием героев всех рас и национальностей.

Disney решили пересмотреть традиционную Белоснежку и снять музыкальный ремейк мультика, взяв на главную роль актрису колумбийского происхождения – Рэйчел Зеглер.

Реклама

И вот, в соцсетях пояивлись первые кадры Рэйчел в образе Белоснежки.

Рэйчел Зеглер в образе Белоснежки / Фото: Коллаж: Сегодня, instagram.com/snowwhite_liveaction

Как только стало известно, что Рэйчел станет новой Белоснежкой, в Сети начались горячие споры - многие не могли понять, как "девушка со смуглой кожей" может играть принцессу, у которой даже в имени отражена особенность ее внешности – в сказке говорится, что кожа Белоснежки была "белой, как снег".

Реклама

Но идеи в мире кино заканчиваются, а режиссеры не боятся экспериментировать, поэтому снимают адаптации и ремейки многих известных сказок, при этом подстраиваясь под новые реалии и отбрасывая все стереотипы и предубеждения.

Рэйчел Зеглер на съемках "Белоснежки" / Фото: instagram.com/snowwhite_liveaction

Ранее мы рассказывали, что известно о Рэйчел Зеглер и как ее выбрали на роль.