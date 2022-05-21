З'явилися перші кадри колумбійки Рейчел Зеглер в образі смаглявої Білосніжки

Нові часи диктують свої правила і створюють нові традиції, яким слідує світ кіно. Сьогодні – різноманітність та толерантність – головні "кити" кіноіндустрії

З'явилися кадри Рейчел Зеглер на зйомках нової "Білосніжки" / Фото: Getty Images,

Не тільки "Бріджертони", де було показано вигадана реальність Англії початку ХІХ століття, здивували різноманітністю героїв усіх рас та національностей.

Disney вирішили переглянути традиційну Білосніжку та зняти музичний ремейк мультика, взявши на головну роль актрису колумбійського походження – Рейчел Зеглер.

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І ось, у соцмережах з'явилися перші кадри Рейчел в образі Білосніжки.

Рейчел Зеглер в образі Білосніжки / Фото: Колаж: Сьогодні,

Як тільки стало відомо, що Рейчел стане новою Білосніжкою, у Мережі почалися гарячі суперечки – багато хто не міг зрозуміти, як "дівчина зі смаглявою шкірою" може грати принцесу, у якої навіть у імені відображена особливість її зовнішності – у казці говориться, що шкіра Білосніжки була "білою, як сніг".

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Але ідеї у світі кіно закінчуються, а режисери не бояться експериментувати, тому знімають адаптації та ремейки багатьох відомих казок, при цьому підлаштовуючись під нові реалії та відкидаючи всі стереотипи та упередження.

Рейчел Зеглер на зйомках "Білосніжки"

Раніше ми розповідали, що відомо про Рейчел Зеглер і як її вибрали на роль.