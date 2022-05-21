Зірки
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🇺🇦 інтерв'ю Зеленського 🔥 Герої Сьогодні ⚠ Бензинова криза 💲 Що з доларом?

Eurovision 2022

Ріанна народила

Реаліті Сассекських

Stefania по-литовськи

Степан у Каннах

Брежнєва та фури
СЬОГОДНІ Зірки Кінострічка

З'явилися перші кадри колумбійки Рейчел Зеглер в образі смаглявої Білосніжки

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
21 травня, 18:19
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Нові часи диктують свої правила і створюють нові традиції, яким слідує світ кіно. Сьогодні – різноманітність та толерантність – головні "кити" кіноіндустрії
З'явилися кадри Рейчел Зеглер на зйомках нової "Білосніжки"
З'явилися кадри Рейчел Зеглер на зйомках нової "Білосніжки" / Фото: Getty Images,

Не тільки "Бріджертони", де було показано вигадана реальність Англії початку ХІХ століття, здивували різноманітністю героїв усіх рас та національностей.

Disney вирішили переглянути традиційну Білосніжку та зняти музичний ремейк мультика, взявши на головну роль актрису колумбійського походження – Рейчел Зеглер.

Реклама

І ось, у соцмережах з'явилися перші кадри Рейчел в образі Білосніжки.

Рейчел Зеглер в образі Білосніжки
Рейчел Зеглер в образі Білосніжки / Фото: Колаж: Сьогодні,

Як тільки стало відомо, що Рейчел стане новою Білосніжкою, у Мережі почалися гарячі суперечки – багато хто не міг зрозуміти, як "дівчина зі смаглявою шкірою" може грати принцесу, у якої навіть у імені відображена особливість її зовнішності – у казці говориться, що шкіра Білосніжки була "білою, як сніг".

Реклама

Але ідеї у світі кіно закінчуються, а режисери не бояться експериментувати, тому знімають адаптації та ремейки багатьох відомих казок, при цьому підлаштовуючись під нові реалії та відкидаючи всі стереотипи та упередження.

Рейчел Зеглер на зйомках "Білосніжки"
Рейчел Зеглер на зйомках "Білосніжки"

Раніше ми розповідали, що відомо про Рейчел Зеглер і як її вибрали на роль.

Реклама

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач.

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Тепер не разом
Зірки, які нещодавно розлучилися
1
Тіш Сайрус та Біллі Рей Тіш Сайрус та Біллі Рей
28 лет
2
Джейсон Момоа та Ліза Боне Джейсон Момоа та Ліза Боне
16 лет
3
Надя Дорофєєва та Вова Дантес Надя Дорофєєва та Вова Дантес
10 лет
4
Дар'я та Михайло Кацуріни Дар'я та Михайло Кацуріни
7 лет
5
Дмитро Ступка та Поліна Логунова Дмитро Ступка та Поліна Логунова
6 лет
6
Моргенштерн і Ділара Моргенштерн і Ділара
5 лет
7
Роман Сасанчин та Іванна Роман Сасанчин та Іванна
2 года
Чому розійшлися?
Що з королевою?
Єлизавета II пропустила важливу подію
Чому всі хвилюються?
HOT News
Pink Floyd з Україною!
Створили одяг з українською символікою

Гроші від продажу підуть на допомогу українцям

Вона сказала "так"
Іраклі Макацарія одружується!
Обраниця молодша на 17 років!
Хто наречена?
Опитування
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Трінчер Співачка, блогерка
Чесне інтерв'ю Трінчер
Маленький принц
Як вам новий портрет принца Луї?
Больше фото принца Луї

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти