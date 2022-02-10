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Нацотбор на "Евровидение": когда и где смотреть финал?

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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10 февраля, 16:40
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Для всех, кто интересуется подготовкой Украины к "Евровидению"-2022, публикуем актуальную информацию, где и когда смотреть финал Нацотбора
Озвучены подробности о грядущем финале Нацотбора
Озвучены подробности о грядущем финале Нацотбора / Фото: suspilne.eurovision

По традиции, подготовка к "Евровидению" в Украине сопряжена с многочисленными скандалами, о которых мы писали. Но, кажется, все уже на финальной прямой, поскольку уже в грядущие выходные будет назван представитель Украины на "Евровидении", которое в этом году пройдет в Турине.

Когда и где смотреть финал Нацотбора на "Евровидение"-2022

Так, финал Национального отбора пройдет в субботу, 12 февраля, в формате телевизионного концерта. Прямая трансляция Нацотбора начнется в 18:30 в эфире телеканала UA: ПЕРВЫЙ. Также его можно будет смотреть на YouTube и Facebook, сайте eurovision.ua, мобильном приложении suspilne.tv.

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В субботу пройдет финал Нацотбора
В субботу пройдет финал Нацотбора / Фото: instagram.com/suspilne.eurovision/

Ведущими вечера стали Маша Ефросинина и Тимур Мирошниченко. Выбирать представителя Украины вместе со зрителями будет тройка жюри: Тина Кароль, Джамала и и Ярослав Лодыгин, член правления Суспільного и режиссер.

В финале Нацотбора мы увидим выступлениевосьмерки участников. Ими стали:

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  • Barleben — Hear My Words
  • Cloudless — All Be Alright
  • Michael Soul — Demons
  • Our Atlantic — Моя любов
  • Alina Pash — Тіні забутих предків
  • Kalush Orchestra — Stefania
  • Roxolana — Girlzzzz
  • Wellboy — Nozzy Bossy

Восьмерка участников выступит в финале
Восьмерка участников выступит в финале / Фото: eurovisionworld.com

Как голосовать на Нацотборе на "Евровидение"

Для всех, кто интересуется, как голосовать на Нацотборе, сообщаем важную информацию:

  • зрители ВЛИЯЮТ на результаты голосования: 50% голосов участники получают от зрителей, 50% – от жюри;
  • начало голосования объявят ведущие во время прямого эфира 12 февраля (начало эфира в 18:30);
  • номер кода участника Нацотбора будет соответствовать его порядковому номеру выступления;
  • с одного номера можно проголосовать за каждого участника не более одного раза.

После объявления ведущих о завершении голосования результаты голосования зрителей формируются в соотношении голосов, что в совокупности составляет 100%, с последующей конвертацией процентов в баллы от 1 до 8.

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Голосование жюри проходит параллельно с голосованием зрителей, где они выставляют участникам баллы от 1 до 8.

Если два или более участников наберут одинаковое количество баллов, то преимущество будет иметь тот, кто получил большее количество баллов от зрителей.

Голоса зрителей в голосовании очень важны
Голоса зрителей в голосовании очень важны / Фото: corp.suspilne.media

Также смотрите мнение букмекеров о победителях Нацотбора на "Евровидения"-2022.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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