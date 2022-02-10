Нацотбор на "Евровидение": когда и где смотреть финал?

По традиции, подготовка к "Евровидению" в Украине сопряжена с многочисленными скандалами, о которых мы писали. Но, кажется, все уже на финальной прямой, поскольку уже в грядущие выходные будет назван представитель Украины на "Евровидении", которое в этом году пройдет в Турине.
Когда и где смотреть финал Нацотбора на "Евровидение"-2022
Так, финал Национального отбора пройдет в субботу, 12 февраля, в формате телевизионного концерта. Прямая трансляция Нацотбора начнется в 18:30 в эфире телеканала UA: ПЕРВЫЙ. Также его можно будет смотреть на YouTube и Facebook, сайте eurovision.ua, мобильном приложении suspilne.tv.
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Ведущими вечера стали Маша Ефросинина и Тимур Мирошниченко. Выбирать представителя Украины вместе со зрителями будет тройка жюри: Тина Кароль, Джамала и и Ярослав Лодыгин, член правления Суспільного и режиссер.
В финале Нацотбора мы увидим выступлениевосьмерки участников. Ими стали:
- Barleben — Hear My Words
- Cloudless — All Be Alright
- Michael Soul — Demons
- Our Atlantic — Моя любов
- Alina Pash — Тіні забутих предків
- Kalush Orchestra — Stefania
- Roxolana — Girlzzzz
- Wellboy — Nozzy Bossy
Как голосовать на Нацотборе на "Евровидение"
Для всех, кто интересуется, как голосовать на Нацотборе, сообщаем важную информацию:
- зрители ВЛИЯЮТ на результаты голосования: 50% голосов участники получают от зрителей, 50% – от жюри;
- начало голосования объявят ведущие во время прямого эфира 12 февраля (начало эфира в 18:30);
- номер кода участника Нацотбора будет соответствовать его порядковому номеру выступления;
- с одного номера можно проголосовать за каждого участника не более одного раза.
После объявления ведущих о завершении голосования результаты голосования зрителей формируются в соотношении голосов, что в совокупности составляет 100%, с последующей конвертацией процентов в баллы от 1 до 8.
Голосование жюри проходит параллельно с голосованием зрителей, где они выставляют участникам баллы от 1 до 8.
Если два или более участников наберут одинаковое количество баллов, то преимущество будет иметь тот, кто получил большее количество баллов от зрителей.
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