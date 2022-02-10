Нацотбор на "Евровидение": когда и где смотреть финал?

Для всех, кто интересуется подготовкой Украины к "Евровидению"-2022, публикуем актуальную информацию, где и когда смотреть финал Нацотбора

Озвучены подробности о грядущем финале Нацотбора / Фото: suspilne.eurovision

По традиции, подготовка к "Евровидению" в Украине сопряжена с многочисленными скандалами, о которых мы писали. Но, кажется, все уже на финальной прямой, поскольку уже в грядущие выходные будет назван представитель Украины на "Евровидении", которое в этом году пройдет в Турине.

Когда и где смотреть финал Нацотбора на "Евровидение"-2022

Так, финал Национального отбора пройдет в субботу, 12 февраля, в формате телевизионного концерта. Прямая трансляция Нацотбора начнется в 18:30 в эфире телеканала UA: ПЕРВЫЙ. Также его можно будет смотреть на YouTube и Facebook, сайте eurovision.ua, мобильном приложении suspilne.tv.

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В субботу пройдет финал Нацотбора / Фото: instagram.com/suspilne.eurovision/

Ведущими вечера стали Маша Ефросинина и Тимур Мирошниченко. Выбирать представителя Украины вместе со зрителями будет тройка жюри: Тина Кароль, Джамала и и Ярослав Лодыгин, член правления Суспільного и режиссер.

В финале Нацотбора мы увидим выступлениевосьмерки участников. Ими стали:

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Barleben — Hear My Words

Cloudless — All Be Alright

Michael Soul — Demons

Our Atlantic — Моя любов

Alina Pash — Тіні забутих предків

Kalush Orchestra — Stefania

Roxolana — Girlzzzz

Wellboy — Nozzy Bossy

Восьмерка участников выступит в финале / Фото: eurovisionworld.com

Как голосовать на Нацотборе на "Евровидение"

Для всех, кто интересуется, как голосовать на Нацотборе, сообщаем важную информацию:

зрители ВЛИЯЮТ на результаты голосования: 50% голосов участники получают от зрителей , 50% – от жюри;

, 50% – от жюри; начало голосования объявят ведущие во время прямого эфира 12 февраля (начало эфира в 18:30);

12 февраля (начало эфира в 18:30); номер кода участника Нацотбора будет соответствовать его порядковому номеру выступления;

с одного номера можно проголосовать за каждого участника не более одного раза.

После объявления ведущих о завершении голосования результаты голосования зрителей формируются в соотношении голосов, что в совокупности составляет 100%, с последующей конвертацией процентов в баллы от 1 до 8.

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Голосование жюри проходит параллельно с голосованием зрителей, где они выставляют участникам баллы от 1 до 8.

Если два или более участников наберут одинаковое количество баллов, то преимущество будет иметь тот, кто получил большее количество баллов от зрителей.

Голоса зрителей в голосовании очень важны / Фото: corp.suspilne.media

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